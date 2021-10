Phi hành gia già nhất thế giới bay lên vũ trụ

William Shatner, nam diễn viên 90 tuổi người Canada, trở thành người già nhất bay vào vũ trụ.

Blue Origin đã phóng tên lửa New Shepard lần thứ 5 trong năm nay vào hôm 13/10. Chuyến bay vào vũ trụ lần này có sự xuất hiện của William Shatner, nam diễn viên 90 tuổi, hiện là người cao tuổi nhất bay vào vũ trụ.

Chuyến bay này rất được quan tâm, bởi Shatner từng đóng vai thuyền trưởng James T. Kirk trong loạt phim du hành vũ trụ đình đám Star Trek ở thập niên 1980.

Kỷ lục này trước đó thuộc về bà Wally Funk, cựu phi công người Mỹ góp mặt trên chuyến bay đầu tiên của Blue Origin ở tuổi 82.

Phi hành đoàn trên NS-18 gồm Chris Boshuizen (đồng sáng lập Planet Labs), William Shatner (diễn viên), Audrey Powers (Phó chủ tịch của Blue Origin) và Glen de Vries (đồng sáng lập Medidata). Ảnh: CNN.

Đồng hành cùng Shatner lần này có Audrey Powers (Phó chủ tịch của Blue Origin), Chris Boshuizen (đồng sáng lập Planet Labs) và Glen de Vries (đồng sáng lập Medidata).

Powers tham gia chuyến đi lần này với vai trò giám sát sự an toàn của New Shepard. Ngoài ra, đây cũng là câu trả lời của Blue Origin cho các cáo buộc trước đó về sự an toàn của chương trình New Shepard.

Tên lửa New Shepard còn được gọi là NS-18, khởi hành từ Tây Texas. Đây là lần thứ 2 tên lửa New Shepard đưa con người vào vũ trụ. Chuyến bay kéo dài khoảng 11 phút, đạt độ cao trên 100 km trước khi quay trở lại mặt đất an toàn. Shatner và phi hành đoàn trải qua khoảng 3 phút không trọng lực ở rìa Trái Đất.

New Shepard đã đạt được vận tốc gấp 3 lần tốc độ âm thanh, vượt qua ranh giới 80 km mà Mỹ từng dùng để đánh dấu rìa không gian. Đặc biệt, chuyến bay lần này của New Shepard không có người lái.

Ngoài ra, New Shepard sử dụng bộ đẩy tên lửa NS-18 có thể tái sử dụng và hạ cánh trên bệ bê tông gần bãi phóng. Đây là lần phóng và hạ cánh thứ 4 của NS-18.