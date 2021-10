Will Smith: ‘Wild Wild West là phim dở nhất của tôi’

Trong chương trình Actually Me do GQ tổ chức, tài tử Will Smith chia sẻ sự tiếc nuối khi từng từ chối “The Matrix”.

Theo People, Will Smith đã đưa ra bình luận về một số nhận xét xoay quanh mình trong khuôn khổ chương trình Actually Me. Một người dùng Quora đã đặt câu hỏi: "Phim hay nhất và dở nhất của Will Smith là gì?”. Tài tử 53 tuổi đã lựa chọn Wild Wild West là phim dở nhất trong khi gọi tên Men in Black và Pursuit of Happiness là những phim hay nhất.

Anh trả lời: “Về phần hay nhất, theo tôi nghĩ Men in Black và Pursuit of Happiness sẽ cùng chia ngôi quán quân. Không chỉ vì tôi thích chúng nhất, chúng còn là những tác phẩm hoàn mỹ hơn cả”.

“Còn phim tệ nhất, tôi không chắc nữa. Wild Wild West giống như cái gai trong mắt tôi vậy. Tôi không thể xem lại cảnh mình mặc mấy chiếc quần cao bồi trong phim ấy”, Smith nói kèm theo tràng cười.

Kevin Kline và Will Smith trong một cảnh phim Wild WIld West. Ảnh: WB.

Wild Wild West có sự góp mặt của Will Smith và Kevin Kline trong vai hai mật vụ nhận sứ mệnh bảo vệ tổng thống khi ông này di chuyển qua miền viễn Tây. Sự khác biệt như nước với lửa trong tính cách hai nhân vật là yếu tố gây cười. Phim ra mắt năm 1999 và nhanh chóng bị giới phê bình vùi dập.

Để góp mặt trong Wild Wild West, Will Smith đã từ chối lời mời thủ vai Neo trong dự án The Matrix. Kết quả, Wild Wild West đáng quên nhưng The Matrix đã trở thành cột mốc vàng son trong lịch sử điện ảnh.

Trong những năm qua, Smith thường xuyên nhắc đến Wild Wild West như một lựa chọn sai lầm trong sự nghiệp. Tháng 10/2019, anh từng chia sẻ nếu có cơ hội quay ngược thời gian, mình sẽ lập tức đến phim trường và gào vào mặt Will Smith 20 năm trước rằng: “Đồ đần! Sau cậu lại bỏ The Matrix chứ”.