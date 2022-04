Will Smith và những cái tên bị cấm tới Oscar

Theo Foxla, Carmine Caridi, diễn viên được biết đến qua vai diễn trong The Godfather II và The Godfather III, là người đầu tiên bị tống cổ khỏi Viện Hàn lâm bởi ông đã phát tán các bản phim dự tranh Oscar vào năm 2004. Sự nghiệp của ông đã tuột dốc từ đó đến khi qua đời vào năm 2019. Ảnh: The Hollywood Reporter.