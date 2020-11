Will Smith và bạn diễn trò chuyện trở lại sau 27 năm mâu thuẫn

Nữ diễn viên Janet Hubert từng gọi Will Smith là kẻ phá hoại và cho rằng chính tài tử đã phá hủy gần 30 năm sự nghiệp của mình.

Theo Daily Mail, nam diễn viên Will Smith và Janet Hubert mới có cuộc hội ngộ trong chương trình Red Table. Hubert cho biết cô đến gặp Smith với tâm thế gỡ bỏ nút thắt, chứ không phải gây thêm thù hận. Cuộc trò chuyện đã giúp phá bỏ mối thù kéo dài gần 30 năm kể từ khi họ tham gia The Fresh Prince of Bel-Air (1990).

Smith mở đầu: “Em có cảm giác rằng chị ghét em”. Ngay lập tức, Janet Hubert chia sẻ những khúc mắc tồn đọng trong nhiều năm: “Tôi ghét những điều cậu đã làm. Lúc nào cậu cũng muốn tiến về phía trước, bất chấp mọi thứ. Cũng đúng thôi, bởi cậu còn trẻ và háo thắng”.

Will Smith và Janet Hubert trò chuyện trở lại sau gần ba thập kỷ. Ảnh: Us Today.

Nữ diễn viên ví 27 năm qua như bản án chung thân dành cho sự nghiệp của mình và điều đó khiến chị mệt mỏi.

“Những người bênh vực Will đánh con trai tôi. Họ nói rằng mẹ thằng bé là một con khốn. Thậm chí, fan cuồng của Will còn gửi những bức ảnh đầy thù hận kèm lời nhắn ‘Mày vẫn chưa chết sao? Chúng tao yêu Will. Sao mày không đi chết đi?’. Quả khó khăn để tôi vượt qua”, Janet Hubert vừa nói, vừa cố giữ nước mắt.

Janet Hubert phủ nhận thông tin bị nhà sản xuất sa thải. “Họ giảm cảnh quay của tôi, đồng nghĩa rằng lương của tôi cũng bị cắt giảm. Lúc đó, tôi mới sinh em bé và chồng thì không có việc làm. Tôi không chấp nhận đề nghị của họ, chứ chưa từng bị sa thải”, chị giải thích.

Cả hai nói ra những điều hiểu lầm và tha thứ cho nhau. Ảnh: Us Today.

Nữ diễn viên cũng khẳng định bản thân không cư xử thiếu chuyên nghiệp trên trường quay. Chị không giao tiếp với mọi người do cảm thấy ngờ vực, cũng như những lời bàn tán chính Will Smith đã đề nghị giảm cảnh quay của mình.

“Tôi mất tất cả, mất danh tiếng và mọi thứ. Cậu không hiểu được khi cậu gọi một người phụ nữ da đen ở Hollywood là ‘khó ở’ thì chẳng khác nào Thần Chết ban nụ hôn cho sự nghiệp của người đó. Nhưng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài phải cố gắng vươn lên”, diễn viên No Letting Go chia sẻ.

Janet Hubert vào vai dì Will Smith trong sitcom The Fresh Prince of Bel-Air. Ảnh: NBC.

Nam diễn viên I Am Legend thừa nhận anh đã đi quá xa và phát ngôn những điều không đúng khi còn trẻ. “Cảm ơn chị vì đã chia sẻ những điều này với em. Em không thể tổ chức chương trình kỷ niệm phim The Fresh Prince of Bel-Air mà thiếu chị. Chị gắn liền với những kỷ niệm của em và của series. Em muốn trở thành người có thể che chở cho chị, thay vì là một gã đâm sau lưng”.

Cuộc trò chuyện dường như đã giúp Will Smith và Janet Hubert thông cảm và bỏ qua cho nhau. Nữ diễn viên từng đóng vai dì của Smith trong sitcom The Fresh Prince of Bel-Air. Việc Janet Hubert rời khỏi đoàn phim vào năm 1993 từng gây ra cuộc tranh cãi kéo dài suốt gần ba thập kỷ qua.