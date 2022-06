Will Smith trở lại

Nhiều nguồn tin hậu trường cho hay Will Smith đang lên kế hoạch trở lại với dự án “I Am Legend 2”.

Yahoo! Movies đưa tin hơn hai tháng sau vụ bê bối với Chris Rock trên sân khấu lễ trao giải Oscar 2022, Will Smith lên kế hoạch trở lại kinh đô điện ảnh thế giới. Tài tử đang bắt tay thực hiện dự án phim hậu truyện I Am Legend 2.

Một nguồn tin chia sẻ: “Nhân vật của Will Smith xuất hiện trong kịch bản phim đang được viết. Và tất nhiên, Will vẫn tham gia vào dự án. Mọi thứ đang chờ được lãnh đạo Warner Bros. thông qua, nhưng chưa có dấu hiệu nào cho thấy Will Smith sẽ bị loại khỏi dự án”.

“Rõ ràng anh ấy là một trong các nhà sản xuất của bộ phim, và công ty do Will điều hành tiếp tục công việc phát triển dự án. Sự thật là không sớm thì muộn Will sẽ trở lại. Vấn đề chỉ đơn giản là hãng phim nào mở cửa chào đón anh ấy”, người này tiếp tục.

I Am Legend được đầu tư 150 triệu USD chi phí sản xuất và thu về 585,4 triệu USD từ phòng vé toàn cầu (theo Box Office Mojo). Ảnh: IMDb.

Dù hứng chịu phản ứng trái chiều sau cái tát dành cho Chris Rock trên sân khấu Oscar, Will Smith vẫn chưa muốn từ bỏ sự nghiệp diễn xuất. Một nguồn tin chia sẻ với The Sun hôm 12/6: “Ác cảm của công chúng với sự nghiệp của Will Smith đã giảm xuống trong những tuần gần đây nhờ ảnh hưởng từ những sự kiện giải trí mới như vụ kiện giữa Johnny Depp và Amber Heard”.

“Bản thân Will cũng trải qua các liệu pháp tâm lý và có thời gian lánh khỏi sự chú ý của truyền thông. Hollywood luôn sẵn tình yêu cho những câu chuyện làm lại cuộc đời - khi những ngôi sao tưởng đã hết thời đột ngột trở lại với một dự án thành công như Robert Downey Jr, Mel Gibson, Drew Barrymore hay Winona Ryder. Trong hai năm tới, mọi thứ khác đi và Will sẽ trở lại màn ảnh”, người này cho biết thêm.

I Am Legend được phát hành năm 2007, dựa theo cuốn tiểu thuyết cùng tên của Richard Matheson xuất bản năm 1954. Trong phim, Smith thủ vai nhà khoa học, người cuối cùng còn sống sót giữa thành phố New York hoang tàn sau đại dịch zombie. Anh không ngừng nghiên cứu để tìm ra cách chữa trị căn bệnh xác sống, dù cái giá phải trả có là mạng sống của mình.