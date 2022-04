Will Smith trả giá đắt vì cú tát

Hành động thiếu kiềm chế của Will Smith dẫn đến nhiều chuyện không như mong muốn. Nam diễn viên phải rời Viện Hàn lâm, vai diễn ấn tượng trong "King Richard" cũng bị lu mờ.

“Hành động của tôi tại lễ trao giải Oscar 2022 đã gây tổn thương cho Chris Rock và những người liên quan. Tôi xin rút khỏi Viện Hàn lâm (AMPAS) và chịu mọi trách nhiệm”, Will Smith tự nhận sai trong bức thư xin rút khỏi AMPAS.

Will Smith lần nữa công khai xin lỗi sau khi Viện Hàn lâm có tuyên bố kỷ luật nam diễn viên. Ban tổ chức lễ trao giải Oscar không chấp nhận hành động bạo lực của anh tại sự kiện diễn ra ngày 27/3.

Việc mất bình tĩnh khiến Will Smith mất nhiều hơn được. Hào quang từ danh hiệu Nam diễn viên chính xuất sắc Oscar của anh chỉ tồn tại được vài ngày ngắn ngủi, trong khi anh mất 30 năm (từ bộ phim đầu tiên Where the Day Takes You - 1992) để chờ đợi điều đó.

Will Smith khóc khi giành tượng vàng hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc. Ảnh: Getty.

Đại hạn của Will Smith

Trong văn bản xin rút khỏi vai trò thành viên của Viện Hàn lâm, Will Smith nói anh chấp nhận mọi biện pháp trừng phạt, kỷ luật vì tát Chris Rock trên sân khấu.

“Hành động của tôi khi tát Chris Rock là không thể tha thứ, bào chữa được. Danh sách những người bị tôi làm tổn thương rất dài, bao gồm Chris Rock, gia đình và bạn bè của anh ấy, người thân của tôi và tất cả khán giả trên toàn cầu. Tôi đã phản bội lại sự tin tưởng từ Viện Hàn lâm”, tài tử viết.

Sao phim Wild Wild West nói anh đã tước đi cơ hội cơ hội ăn mừng của những nghệ sĩ được đề cử và chiến thắng tại Oscar. Sau khi xảy ra sự việc, anh thấy đau lòng và mong khán giả tạm quên câu chuyện, thay vào đó vinh danh thành tích của những ngôi sao khác.

Theo Daily Mail, Viện Hàn lâm đã chấp nhận đơn từ chức của Will Smith ngay lập tức và tiếp tục thực hiện quy định kỷ luật nam diễn viên.

Ít ngày trước, Viện Hàn lâm ra tuyên bố nói về hành xử của Will Smith. AMPAS khẳng định họ đã yêu cầu nam diễn viên rời sân khấu về hành động bạo lực nhưng bị anh từ chối. Thời điểm đó, ban tổ chức tranh luận kịch liệt trong hậu trường để đưa ra quyết định.

Viện Hàn lâm cho biết các thành viên sẽ ra quyết định kỷ luật Will Smith vào ngày 18/4. Lý do là nam diễn viên vi phạm tiêu chuẩn ứng xử của AMPAS, bao gồm sử dụng bạo lực, hành vi lạm dụng, đe dọa và làm tổn hại đến uy tín của giải thưởng.

Tuyên bố là hình thức báo trước “án phạt” đối với Will Smith chứ không phải tham khảo ý kiến bên nào. Nếu không hài lòng, nam diễn viên có thể phản hồi bằng văn bản. AMPAS nói quyết định của họ dựa vào tiêu chuẩn ứng xử của Viện Hàn lâm và luật pháp California, Mỹ.

“Tại cuộc họp hội đồng tiếp theo vào ngày 18/4, Viện Hàn lâm có thể đưa ra bất kỳ hành động kỷ luật nào, bao gồm đình chỉ, trục xuất hoặc áp dụng biện pháp trừng phạt với Will Smith”, AMPAS tuyên bố.

Hollywood không chấp nhận thái độ của Will Smith sau khi tát Chris Rock. Ảnh: Vanity Fair, Getty.

Theo Hollywood Reporter, Will Smith đã đẩy Viện Hàn lâm vào thế khó. Ban đầu, AMPAS không muốn tước tượng vàng của nam diễn viên. Song, sức ép từ các công đoàn điện ảnh buộc ban tổ chức phải hành động.

Một ngày sau khi xảy ra việc, SAG-AFTRA, Hiệp hội Diễn viên màn ảnh và Liên đoàn Nghệ sĩ Truyền hình và Đài phát thanh Mỹ - tổ chức đại diện cho hơn 100.000 diễn viên điện ảnh và truyền hình tại Hollywood, gọi hành động bộc phát của nam diễn viên là không thể chấp nhận được.

“Với tư cách là công đoàn đại diện cho những MC, nghệ sĩ biểu diễn tham gia lễ trao giải Oscar, chúng tôi phải đảm bảo các thành viên của mình làm việc trong môi trường an toàn”, SAG-AFTRA lên tiếng.

Công đoàn khẳng định hành động bạo lực là không thể chấp nhận được. Họ nhất quyết theo dõi sát sao động thái của Viện Hàn lâm. Hollywood Reporter cho rằng đây là cú giáng đòn mạnh mẽ từ SAG-AFTRA đối với tài tử hạng A như Will Smith.

Ngay cả Hollywood cũng “quay lưng” với gia đình Will Smith. Hàng loạt ngôi sao lên tiếng chỉ trích hành động bạo lực của sao phim King Richard.

Trong cuộc phỏng vấn của CBS Mornings, Jim Carrey nói Will Smith hay bất kỳ ai không có quyền bước lên sân khấu và đấm vào mặt người khác chỉ vì những điều họ nói.

“Tôi sẽ kiện 200 triệu USD nếu tôi là Chris Rock. Tôi thấy hoảng sợ với những người vỗ tay cho cú tát đó. Hollywood không còn tôn ti trật tự, con người không còn tốt đẹp như trước”, ông bức xúc.

Judd Apatow - đạo diễn Knocked Up - nói Will Smith hoàn toàn mất trí. Cơn thịnh nộ của nam diễn viên biến mọi diễn viên, người hoạt động trong ngành nghệ thuật trở thành trò hề, xấu đi trong mắt công chúng.

MC Craig Melvin của chương trình Today - nói “cú đấm Oscar” của Will Smith tô đậm định kiến lâu đời là những người đàn ông da màu không thể kiểm soát cơn thịnh nộ của họ.

Nhiều đạo diễn, ông lớn trong ngành cũng từ chối làm việc cùng Will Smith sau vụ việc. Một nhà sản xuất giấu tên nói với The Wrap rằng họ đã hủy một số dự án với Westbrook (công ty phim của nam diễn viên).

"Tôi sẽ không bao giờ làm việc với Will Smith. Anh ấy có ý nghĩa gì với công ty Westbrook? Không gì cả. Anh ấy cũng sẽ mất nhiều dự án trong thời gian tới", người này cho biết.

Người khác nói Will Smith đã đưa ra lời xin lỗi chậm trễ. Những tràng pháo tay khiến anh ấy nghĩ hành động của mình là đúng và chỉ xin lỗi Viện Hàn lâm, không hề nhắc gì đến Chris Rock. “Anh ấy nghĩ mình có quyền cư xử như Chúa và điều đó không xứng đáng”, một nhà sản xuất nói.

Will Smith nên bình tĩnh hơn Richard Williams

Theo Variety, cú tát của Will Smith giúp rating chương trình lễ trao giải Oscar lần thứ 94 tăng vọt lên 16,6 triệu người, gấp 56% so với năm 2021. Song, với Will Smith, cú tát đó dường như đánh bay công sức anh bỏ ra với tác phẩm tâm huyết King Richard.

Khi lên sân khấu nhận tượng vàng, nam diễn viên bật khóc khi nói về vai diễn người cha đầy xúc động. Tuy nhiên, những gì khán giả và người hâm mộ chú ý là anh có xin lỗi Chris Rock không hay Smith sẽ làm gì sau hành động đầy tính bộc phát đó.

Truyền thông phương Tây cũng không chú ý đến màn phát biểu xúc động về vai diễn của nam diễn viên nữa. Bằng chứng là tiêu đề những bài viết chỉ chú ý đến chi tiết: “Will Smith khóc sau khi tát Chris Rock”, thực tế là anh không hề nhắc đến đồng nghiệp sau cú tát.

Đây là điều đáng tiếc của Will Smith. Bởi trước đó anh đã có “đêm lịch sử” khi thắng giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại BAFTA và Critics Choice Awards 2022 nhờ vào vai diễn trong King Richard.

Trong King Richard, nam diễn viên thủ vai Richard Williams, cha của hai tay vợt Venus và Serena Williams. Bằng sự kiên trì, người cha với đôi bàn tay trắng giúp hai con gái thoát khỏi khu phố nghèo ở California và trở thành huyền thoại quần vợt.

Hình ảnh người cha hết lòng vì con cái của Will Smith trong King Richard. Ảnh: Warner Bros..

Trong mắt nhiều người, Richard là người đàn ông trung niên xuề xòa, tính cách khó gần. Nhưng khi đối xử với các con, ông lại kiên nhẫn, luôn khích lệ và sẵn sàng bảo vệ con.

Khi ở một mình, Will Smith lại thể hiện hình ảnh ông bố đau đáu về tương lai của các con, sự thất vọng khi con bị từ chối nhiều lần, cùng với đó là việc đối phó những hàng xóm đầy định kiến. Thực tại rối ren, tương lai khó đoán đan xen làm khán giả khóc cười cùng nhân vật Richard.

Vai diễn ở King Richard đánh dấu sự lột xác hoàn toàn của nam diễn viên. Trước đây, anh thường đóng các bộ phim hành động kinh phí lớn. King Richard là bộ phim về nhân vật có số phận mà nam diễn viên tham gia sau Ali, The Pursuit of Happyness (2006) và Collateral Beauty (2016).

Vai diễn này hoàn toàn khác với hình ảnh bảnh bao, phóng khoáng trước đó của Will Smith. Một Will Smith mà khán giả từng biết hoàn toàn biến mất sau King Richard. Không còn nhân vật gây cười trong Man in Black hay Aladdin, The Independence Day… vai diễn đầy nội tâm Richard luôn hết lòng vì gia đình giúp anh chinh phục khán giả và giới phê bình.

Trong cuộc phỏng vấn độc quyền của Zing, Will Smith chia sẻ đây là vai diễn đặc biệt và nhiều xúc cảm, ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc đời, cách cư xử của nam diễn viên. Đó cũng là lý do khiến Will Smith có hành động thiếu kiên nhẫn tại Oscar.

Trong lúc phát biểu khi nhận giải Nam diễn viên chính xuất sắc, Smith nói: “Khi làm bộ phim này, tôi muốn bảo vệ những đồng nghiệp của mình. Tôi từng bị chế nhạo suốt cuộc đời mình và giờ tôi muốn bảo vệ họ. Tôi xin lỗi vì đã hành xử như ông bố điên rồ Richard Williams trong phim”.

Chính “hành động điên rồ” này đã làm lu mờ vai diễn hay của nam diễn viên. Khán giả, người hâm mộ tiếc và ước gì Will Smith bình tĩnh hơn để tận hưởng cảm giác được vinh danh, được khán giả nói về nhiều nhờ vào vai diễn chứ không phải hành động bạo lực chỉ vì “bảo vệ gia đình”.