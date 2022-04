Will Smith tiếp tục bị Hollywood quay lưng

Will Smith hiện bị nhiều hãng phim, nhà sản xuất quay lưng sau vụ ẩu đả tại Oscar 2022. Họ cho rằng việc hợp tác với tài tử "King Richard" trong giai đoạn này là thương vụ rủi ro.

Theo Daily Mail, bộ phim tiểu sử về cuộc đời Will Smith rơi vào tình trạng hỗn loạn sau khi Netflix và Apple rút khỏi cuộc đấu thầu. Quyết định trên xảy ra sau khi tài tử King Richard tát Chris Rock trên sân khấu Oscar lần thứ 94.

"Netflix và Apple+ lặng lẽ bỏ giá thầu cho bộ phim tiểu sử về Will Smith. Thay vào đó, họ chuyển qua phát triển ý tưởng từ các diễn viên da màu khác", nguồn tin nói với tờ The Sun.

Bộ phim mới về cuộc đời Will Smith (hiện chưa sản xuất) dựa trên tự truyện của tài tử nổi tiếng. Ảnh: AP.

Người này nói thêm rằng các nhà sản xuất, đạo diễn ở Hollywood sợ phải làm việc với Will Smith. Việc hợp tác với ngôi sao 54 tuổi hiện nay bị xem là công việc kinh doanh đầy rủi ro.

Theo Hollywood Reporter, các dự án của nam diễn viên đang tạm dừng sau vụ bê bối. Sony quyết định tạm ngừng sản xuất phần thứ 4 của Bad Boys - bộ phim đánh dấu sự tái hợp giữa Will Smith và Martin Lawrence.

Ngoài ra, Netflix tạm hoãn quá trình sản xuất bộ phim hành động Fast and Loose do Will Smith đóng chính. Trước đó, đạo diễn David Leitch (Deadpool 2) rút khỏi dự án. Điều đó khiến việc sản xuất bộ phim ngày càng khó khăn.

Nguồn tin của Hollywood Reporter cho biết các hãng phim đang xem xét việc hợp tác với Will Smith. Họ sợ gặp rủi ro khi chi hàng triệu USD vào các dự án có mặt nam diễn viên.

Nhiều tác phẩm liên quan đến Will Smith bị ngừng sản xuất. Ảnh: Getty.

Sắp tới, sao phim Men in Black xuất hiện trong bộ phim đề tài giải phóng nô lệ của Apple TV. Hiện chưa có thông tin về việc tác phẩm có kinh phí hơn 90 triệu USD tiếp tục sản xuất hay bị hoãn như các phim khác.

Vụ tát Chris Rock tại sự kiện ngày 27/3 khiến Will Smith mất nhiều hơn được. Nhận tượng vàng Oscar đầu tiên trong sự nghiệp không bao lâu, nam diễn viên viết thư xin rời Viện Hàn lâm trong bối cảnh bị cả Hollywood chỉ trích.

Viện Hàn lâm chấp nhận thư từ chức của Will Smith, đồng thời giữ nguyên quyết định kỷ luật nam diễn viên sau cuộc họp ngày 18/4. Cú tát Oscar cũng trở thành trò cười tại Hollywood, mới nhất là tại lễ trao giải Grammy 2022.

Hàng loạt ngôi sao như danh hài Nate Bargatze, Trevor Noah, Questlove - chủ nhân tượng vàng Oscar... chế giễu vụ ẩu đả tại Oscar khi xuất hiện trên sân khấu Grammy ngày 3/4 (giờ Mỹ).