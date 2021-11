Will Smith tặng tiền và quà cho bạn diễn

Will Smith đã bỏ tiền túi thưởng bạn diễn “King Richard” để đền bù việc Warner Bros. quyết định phát hành song song bộ phim tại rạp và trên dịch vụ trực tuyến.

The Hollywood Reporter dẫn lời hai nguồn tin thân cận với đoàn làm phim King Richard cho hay nam diễn viên Will Smith đã bỏ tiền túi để giúp đỡ các bạn diễn trong phim. Will Smith tham gia King Richard với vai trò nam chính kiêm nhà sản xuất và nhận mức thù lao 40 triệu USD .

Anh đã tặng tiền cho nhiều bạn diễn, trong đó có Saniyya Sidney và Demi Singleton - hai diễn viên thủ vai chị em nhà Williams, Tony Goldwyn, Jon Bernthal và Aunjanue Ellis. Một nguồn tin cho hay khoản tiền thưởng có giá trị không nhỏ, được coi như phần đền bù cho các diễn viên sau khi King Richard thay đổi chiến lược phát hành.

Khoản thưởng này độc lập với số tiền ăn chia lợi nhuận mỗi diễn viên sẽ nhận từ hãng phim và hoàn toàn là tiền túi của Will Smith. Đại diện của tài tử không đưa ra bình luận về tin tức trên.

Tại Bắc Mỹ, King Richard sẽ phát hành song song tại rạp và trên dịch vụ trực tuyến từ 19/11. Ảnh: Warner Bros.

Ngày 8/11, trả lời phỏng vấn Access Hollywood, nam diễn viên Tony Goldwyn xác nhận khoản tiền thưởng từ Will Smith. Anh cho biết mình bất ngờ trước hành động hiếu khách của bạn diễn.

“Tôi đã làm nghề này 30 năm, nhưng chưa gặp ai hào phóng như Will. Đúng là cậu ấy đã tặng quà và tiền cho mọi người”.

“Khi Warner Bros. quyết định thay đổi kế hoạch phát hành, đưa King Richard lên dịch vụ trực tuyến cùng thời điểm khởi chiếu tại rạp, tranh cãi đã nổ ra gay gắt. Chúng tôi đã nhận được cuộc gọi từ Will. Cậu ấy nói ‘Tôi sẽ đảm bảo chuyện này được giải quyết ổn thỏa’. Tôi chưa bao giờ trải qua điều gì giống thế. Tôi ngỡ ngàng, không tin vào những gì đã xảy ra”, Goldwyn nói.

Trong một cuộc phỏng vấn gầy đây với Elle Women, hai diễn viên Saniyya Sidney và Demi Singleton đều dành lời ngợi khen Will Smith. “Em rất ấn tượng khi được đóng phim cùng chú ấy. Chú ấy luôn quan tâm, đảm bảo mọi người đều cảm thấy thoải mái và tận hưởng việc làm phim”, Singleton nhận xét. Sidney bổ sung: “Chú ấy không để ai phải lạc lõng, luôn khiến mọi người cảm thấy mình được quan tâm. Will Smith rất rộng lượng”.

Không chỉ tiền, Will Smith cũng thường xuyên tặng quà cho bạn diễn. Nữ diễn viên Layla Crawford tiết lộ: “Chú ấy tặng chúng tôi máy ảnh Polaroid và nhiều món đồ khác. Đó là người đàn ông hào phóng và ngọt ngào. Chú ấy đã tặng chúng tôi iPhone 12 Pro Max. Khi mở hộp quà, mắt mọi người đều rơm rớm. Tôi đã khóc thật. Đó là món quà tuyệt nhất tôi từng nhận. Will Smith là một người tuyệt vời. Tôi học được rất nhiều khi làm phim cùng chú ấy”.

Dựa trên câu chuyện có thật, King Richard kể lại hành trình kỳ diệu của Richard Williams khi huấn luyện hai con gái của mình.

Bằng tình yêu thương và phương pháp tập luyện độc đáo, ông đã giúp Venus (Saniyya Sidney) và Serena (Demi Singleton) Williams thống trị bộ môn quần vợt, từ đường phố Compton của California vươn tầm thế giới.