Will Smith nghĩ mình là người giả tạo

Trong năm 2021, Will Smith thường xuyên chia sẻ về sức khỏe tâm thần của bản thân. Anh thừa nhận đời sống của một diễn viên từng khiến mình cảm thấy tiêu cực.

Theo Australian Associated Press, trong ngày đầu năm mới, tài tử Will Smith đã chia sẻ lên Instagram một video ghi lại quá trình thu âm phiên bản sách nói cuốn hồi ký của mình. Đoạn phim dài 60 giây xen kẽ nhiều khoảnh khắc đáng nhớ trong sự nghiệp Will Smith như thời gian quay tác phẩm hành động Bad Boys hay những lần đi thảm đỏ sự kiện.

Will Smith chúc người hâm mộ một năm 2022 bình yên hạnh phúc, hy vọng câu chuyện đời mình được chia sẻ trên trang sách giúp ích những độc giả cùng cảnh ngộ. Trong năm qua, ngôi sao của thương hiệu phim Man in Black thường xuyên chia sẻ với truyền thông các vấn đề sức khỏe tinh thần của mình.

Trong đoạn phim, anh cũng chia sẻ về “cuộc sống ảo mộng” gắn với nghề diễn viễn đã khiến mình cảm thấy thêm “tội lỗi, nhục nhã và tự ghê tởm” bản thân. Smith nói: “Giờ tôi biết các bạn hẳn nghĩ cuốn sách này sẽ mở đầu bằng những câu như ‘Tôi sinh ra và lớn lên ở phía tây Philadelphia…’. Tôi đã bị cám dỗ. Làm sao tôi chống lại được chứ”.

Trong năm 2021, Will Smith đã thủ vai cha của hai chị em tay vợt Williams trong dự án tiểu sử King Richard. Phim được đánh giá là tấm vé đưa Smith đến với tượng vàng Oscar. Ảnh: IMDb.

“Tôi là kẻ giả tạo. Một gã giả tạo không giống bất kỳ kẻ thích phông bạt nào khác. Tôi là huyền thoại trai hư mặc đồ đen trên màn ảnh. Tôi là ngôi sao màn bạc, luôn bị thôi thúc bởi mong muốn làm sáng tỏ mọi sự thật trong tâm trí mình và mong rằng nhờ thế, mọi chuyện trở nên tốt đẹp hơn”, anh tiếp tục.

Will Smith thú nhận: “Cuộc đời giả tưởng của tôi, ngoài công dụng bảo vệ tôi theo cách này hay cách khác, cũng khiến tôi cảm thấy tội lỗi, nhục nhã và tự ghê tởm bản thân mình. Mọi ảo tưởng đẹp đẽ đến mấy rồi cũng đến ngày sụp đổ. Dù bạn vùng vẫy thế nào, sự thật vẫn không thể bị chôn giấu. Thực tại vẫn cứ là nhà vô địch bất khả chiến bại”.

Nam diễn viên đã đăng đoạn video lên Instagram kèm phần mô tả: “Khi tôi đề cập đến một vài điều nhất định trong hồi ký của mình, tôi không đưa ra giả thiết mà đang chia sẻ kinh nghiệm bản thân. Tôi đã học hỏi, chiến đấu, chịu đựng và chiêm nghiệm. Giờ tôi hy vọng những quả ngọt đời mình giúp ích các bạn phần nào trên hành trình tiến vào năm mới. Chúc mừng năm mới các bạn của tôi”.