Will Smith lần đầu dự thảm đỏ sau cú tát ở Oscar

Buổi ra mắt phim điện ảnh "Emancipation" đánh dấu sự trở lại của Will Smith sau thời gian ở ẩn vì vướng scandal.

Will Smith hôn vợ trên thảm đỏ.

Ngày 1/12, People đưa tin cả gia đình đến ủng hộ Will Smith ra mắt phim mới Emancipation ở Los Angeles, Mỹ. Lần đầu tái xuất thảm đỏ sau 8 tháng bị tẩy chay vì tát Chris Rock trên sân khấu Oscar, Smith có tâm trạng vui vẻ, liên tục cười trước ống kính.

Tài tử mặc bộ suit tối màu, được Jada Pinkett Smith khoác tay tình cảm. Trong một khoảnh khắc, anh đã hôn mái đầu trọc của vợ. Các con của Smith là Jaden và Willow tới chúc mừng bố trong diện mạo cá tính.

Emancipation là tác phẩm đầu tiên của Smith được phát hành kể từ thời điểm xảy ra scandal, thuộc thể loại hành động kinh dị do Antoine Fuqua đạo diễn. Nội dung dựa trên câu chuyện có thật về tên nô lệ bỏ trốn Gordon (Will Smith đóng).

Sau những trận đòn roi đến suýt chết, Gordon đã trốn thoát khỏi đồn điền ở Louisiana, vượt qua những kẻ săn lùng máu lạnh và đi về phía Bắc để gia nhập Quân đội Liên minh.

Cả gia đình đến ủng hộ phim mới của Will Smith. Ảnh: People.

Giới chuyên môn đánh giá bộ phim lấy đề tài nô lệ sẽ là một trong những tác phẩm đáng mong đợi cho mùa giải Oscar 2023. Tuy nhiên, nếu được đề cử, Smith không thể tham dự bởi Viện Hàn lâm đã cấm anh đến lễ trao giải cũng như các sự kiện của tổ chức trong vòng 10 năm tới.

Trong họp báo ngày 29/11, Smith chia sẻ: "Tôi hiểu một số người chưa sẵn sàng. Tôi hoàn toàn tôn trọng và chấp nhận điều đó. Điều tôi lo lắng là ê-kíp của mình. Đạo diễn Antoine đã hoàn thành tác phẩm tôi nghĩ là hay nhất sự nghiệp của anh ấy. Tôi hy vọng hành động của mình không ảnh hưởng tới họ".

Anh hy vọng đề tài, sức mạnh và câu chuyện ý nghĩa của phim sẽ mở ra cánh cửa vào trái tim khán giả, để họ nhận ra và ủng hộ công sức của những nghệ sĩ tham gia dự án.

Sau Emancipation, người hâm mộ trung thành hy vọng loạt tác phẩm khác của Smith là Pole to Pole, Bad Boys 4, The Council, Bright 2 và Fast and Loose sẽ sớm được ấn định lịch phát hành mới.