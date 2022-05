Will Smith im lặng - khôn ngoan hay dại dột?

Will Smith đang ở Mumbai, Ấn Độ trị liệu tinh thần. Anh vẫn chưa trực tiếp gửi lời xin lỗi đến Chris Rock sau cú tát chấn động trên sân khấu Oscar lần thứ 94.

Có lẽ không ngạc nhiên khi Emancipation - dự án phim tiếp theo do Will Smith đóng chính - đã chuyển ngày phát hành từ cuối năm 2022 sang thời điểm chưa xác định cụ thể vào năm sau.

Apple đoán bộ phim về đề tài nô lệ sẽ là một trong những tác phẩm đáng mong đợi cho mùa giải Oscar 2023, nhưng theo Variety, đây là suy nghĩ ngu ngốc như cách Will Smith đã gây ra cú tát cho Chris Rock trước sự chứng kiến của hàng triệu người.

Andrew Wallenstein - Chủ tịch kiêm giám đốc phân tích truyền thông của Variety - nói rằng điều đáng ngạc nhiên là đã 46 ngày kể từ khi vụ việc xảy ra, Will Smith vẫn giữ im lặng, chưa lần nào câu xin lỗi được phát ra trực tiếp từ miệng anh.

Will Smith chưa nói câu xin lỗi trực tiếp với Chris Rock sau gần hai tháng xảy ra scandal. Ảnh: Variety.

Will Smith vẫn im lặng

Đối với Andrew Wallenstein, Will Smith im lặng lúc này là khôn ngoan. Việc im lặng sẽ tạo ra khoảng nghỉ đáng giá sau những tuần liên tục loạt tin tức tiêu cực xoay quanh nam diễn viên cứ dồn dập. Tài tử bị bêu rếu quá mức trên các phương tiện truyền thông.

Có lẽ sự im lặng là hợp lý sau khi Smith truyền tải thông điệp rằng: "Sự thay đổi cần có thời gian" trong tuyên bố xin từ chức khỏi Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ (AMPAS) hồi tháng 4.

Tuy nhiên, câu hỏi được đặt ra là việc duy trì sự im lặng quá lâu có phải chiến lược đúng đắn đối với Smith, khi đáng nhẽ ra, anh cần phải chứng minh cho công chúng thấy ngoài lời xin lỗi Chris Rock và Viện Hàn lâm, nam diễn viên còn thực sự ăn năn vì hành động đáng tiếc của mình.

"Tất nhiên, nói dễ hơn làm. Không nghi ngờ gì nữa, Will và nhóm người đại diện cho cậu ấy đang cân nhắc những phương án tốt nhất. Tôi nghĩ điều nên làm sau giai đoạn này là phá vỡ sự im lặng, cậu ấy cần tạo ra thông điệp phù hợp để sửa sai, khôi phục danh tiếng", Wallenstein nhận định.

Công bằng mà nói, không ai có thể xen vào quyết định của tài tử King Richard. Anh có thể rời xa ánh đèn sân khấu, dành thời gian suy ngẫm về lối hành xử "sai một ly, đi một dặm" giữa mớ hỗn độn này. Dẫu vậy, không phải ai cũng đủ kiên nhẫn để chờ Smith lên tiếng.

Hàng loạt dự án phim của Will Smith bị ảnh hưởng sau lùm xùm. Ảnh: Cheatsheet.

Đến nay, không chỉ Emancipation, còn kha khá tác phẩm khác của nam diễn viên như Pole to Pole, Bad Boys 4, The Council, Bright 2, Fast and Loose... bị trì hoãn ghi hình hoặc dời lịch ra mắt. Điều đó cho thấy sự nghiệp của Smith đang đi xuống.

Hầu hết chuyên gia tư vấn về khủng hoảng truyền thông khuyên rằng lời xin lỗi của Smith sẽ chỉ là bước đầu tiên trên con đường phục dựng hình ảnh. Để cầm lái đường đua phim ảnh trở lại đúng hướng, anh phải làm nhiều hơn thế.

"Đầu tiên, câu xin lỗi cần được nói ra càng sớm càng tốt", chuyên gia của Variety nhấn mạnh.

Động thái của Will Smith

Động thái mới nhất của Will Smith là đáp chuyến bay đến Mumbai, Ấn độ. Phóng viên địa phương nhìn thấy nam diễn viên tỏ ra thân thiện, vui vẻ chụp ảnh cùng người hâm mộ ở sân bay.

Nguồn tin People cho biết đây là "chuyến đi tâm linh" của Smith, nhằm ổn định lại tinh thần. Anh được kể sẽ theo học các khóa thiền định, yoga. The Indian Express viết nhiều khả năng nam diễn viên muốn gặp gỡ thiền sư Sadhguru, người lãnh đạo tinh thần kiêm nhà sáng lập Isha Foundation. Smith từng nhận mình là một trong các tín đồ của Sadhguru.

Hình ảnh Will Smith ở Ấn Độ hồi cuối tháng 4. Hiện phóng viên không liên lạc được với tài tử. Ảnh: Yahoo.

Theo Variety, Will Smith đang đi đúng hướng và gửi đúng thông điệp, mặc dù quyết định trên sẽ không tạo nên hiệu ứng tích cực bằng câu xin lỗi trực tiếp - điều mà có thể Smith sẽ chỉ nói ra trong khoảng thời gian tới, khi anh có cuộc phỏng vấn thân mật cùng Oprah Winfrey hoặc ngồi xuống tâm sự trong show Red Table Talk.

"Đối với tôi, Will vẫn là diễn viên tài năng, sức hút đáng kinh ngạc. Cậu ấy sẽ khiến chúng ta yên tâm khi cố gắng nắn chỉnh bản thân, sửa chữa sai lầm và nói rõ về cách mình đã đấu tranh thế nào cho cuộc sống này. Khán giả cần hiểu thêm về động cơ, con người của cậu ấy", Andrew Wallenstein quan điểm.

Những người bảo vệ Smith tranh luận rằng nam diễn viên không nên nhượng bộ trước lời gièm pha, hối thúc, mà hãy thực sự lên tiếng khi cảm thấy sẵn sàng bởi vì "dục tốc thì bất đạt". Theo Wallenstein, ý kiến đó thật ngây thơ trong bối cảnh tin tức giật gân được cập nhật liên tục đến vô tận, đồng nghĩa áp lực lên ngôi sao ngày càng tăng.

Khi phân tích ở góc độ khác, Wallenstein không loại trừ khả năng Will Smith đang chờ đợi Chris Rock giải quyết lùm xùm trước khi anh đưa ra câu xin lỗi trực tiếp. Trong trường hợp cả hai vẫn im bặt, cuộc tranh cãi vẫn tiếp tục và kéo dài từ năm này qua tháng nọ.