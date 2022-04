Will Smith được chào đón khi tới Ấn Độ

Tài tử Will Smith vừa được trông thấy xuất hiện tại một sân bay tư nhân tại Mumbai, Ấn Độ. Đây là lần đầu tiên ngôi sao hiện diện trước truyền thông kể từ lễ trao giải Oscar 2022.

Ngày 23/4, The Indian Express đưa tin Will Smith đã xuất hiện tại sân bay Kalina nằm ở Mumbai, Ấn Độ. Các tay săn ảnh đã chụp được hình ảnh tài tử từ nhiều góc độ. Trong ảnh, Will Smith ăn mặc giản dị, tinh thần thoải mái. Trong một số bức ảnh, anh còn vẫy tay chào người hâm mộ. Đây là lần đầu tiên ngôi sao màn bạc xuất hiện trước công chúng kể từ sau lễ trao giải Oscar 2022.

Will Smith được hộ tống lên một chiếc xe hơi đi về phía cổng ra. Ở cửa xe, anh dành thời gian chụp ảnh kỷ niệm với thành viên đoàn hộ tống, thậm chí vẫy tay chào những người đang quay phim mình từ phía bên kia đường. Smith cũng chào hỏi thân mật một người đàn ông nhiều khả năng là người hướng dẫn viên du lịch chịu trách nhiệm cho chuyến đi.

Những hình ảnh của Will Smith tại Ấn Độ được ghi lại vào ngày 23/4. Ảnh: The Indian Express.

Dù mục đích chuyến đi của Smith không được công khai, The Indian Express dự đoán tài tử tới Ấn Độ để gặp gỡ thiền sư Sadhguru, người lãnh đạo tinh thần kiêm nhà sáng lập Isha Foundation. Will Smith nhận mình là một trong các tín đồ của Sadhguru. Hồi tháng 4/2019, trên Instagram cá nhân, tài tử từng chia sẻ hình ảnh khi tham gia các sự kiện tâm linh tại Ấn Độ và bày tỏ chuyến đi “đã mở ra những hiểu biết mới về bản thân, quan điểm nghệ thuật và chân tướng của thế giới này”.

Tối ngày 27/3, Will Smith khiến cả thế giới sững sờ khi tặng cho người dẫn chương trình Chris Rock một cái tát ngay trên sân khấu lễ trao giải Oscar 2022 sau trò đùa kém duyên của danh hài về chứng bệnh rụng tóc của vợ mình. Chỉ vài phút sau, anh được xướng tên tại hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc. Trong bài phát biểu nhận giải, Smith gửi lời xin lỗi khán giả về hành động trước đó.

Sau đêm trao giải, Will Smith cũng công khai xin lỗi Chris Rock và sau đó xin rút tên khỏi Viện hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật điện ảnh Mỹ. Để trừng phạt Will Smith vì hành vi bạo lực trong đêm trao giải, Viện hàn lâm đã quyết định cấm anh tham dự các đêm trao giải Oscars và sự kiện do đơn vị này tổ chức trong vòng 10 năm.