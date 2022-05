Will Smith: 'Dùng chất gây ảo giác là trải nghiệm kinh khủng nhất đời'

Trong buổi phỏng vấn, Will Smith cho biết anh cảm giác cuộc sống bị hủy hoại hoàn toàn khi dính đến chất gây ảo giác.

Theo Daily Mail, chương trình trò chuyện trực tuyến My Next Guest Needs No Introduction With David Letterman sắp phát sóng số mới nhất với khách mời là Will Smith. Buổi phỏng vấn được ghi hình trước lễ trao giải Oscar ngày 29/3.

Trong clip "nhá hàng" trên Twitter, Smith tiết lộ từng kinh hãi khi sử dụng ayahuasca - loại thức uống ủ từ thực vật gây trải nghiệm ảo giác, xuất xứ ở Nam Mỹ. Khi dùng Ayahuasca, tài tử bị ảo giác về viễn cảnh mất đi sự nghiệp và tài sản.

"Tôi luôn cảm giác như thể mình sẽ không thành công", Smith chia sẻ. Tài tử gọi việc thử ayahuasca là trải nghiệm tâm lý kinh khủng nhất trong đời vì nó khiến "cuộc sống của anh bị hủy hoại hoàn toàn".

Will Smith trong hình ảnh được cắt ra từ video "nhá hàng" cuộc phỏng vấn sắp phát hành trên Netflix. Ảnh: Netflix.

Vào một lần dùng ayahuasca, Smith nhớ anh đã nghe thấy Willow gọi từ xa trong tiếng đau đớn: "Ba ơi, giúp con. Ba ơi, sao không giúp con?", nhưng thực tế nam diễn viên không hề nhìn thấy con gái.

"Dần dần, tôi không còn quan tâm đến tiền bạc, tôi chỉ muốn ở cạnh Willow. Tôi đã ngừng quan tâm ngôi nhà, sự nghiệp của mình", anh hồi tưởng.

Tại thời điểm thực hiện cuộc phỏng vấn, tinh thần Smith đã dần ổn định lại.

"Tôi đã hoàn toàn bình tĩnh, dù đâu đó trong tâm lý, cảm giác từ trải nghiệm rơi xuống địa ngục vẫn còn âm ỉ. Khi cố gắng thoát ra, tôi nhận ra bất kỳ điều gì trong cuộc sống này, tôi cũng xử lý được", nam diễn viên chia sẻ thêm.

Will Smith đáp xuống sân bay ở Mumbai, Ấn Độ hồi tháng 4. Ảnh: Yahoo.

Theo Daily Mail, khán giả bàn luận về câu nói: "Cuộc sống của tôi bị hủy hoại hoàn toàn" mà Smith chia sẻ trong chương trình. Vì thời điểm thực hiện cuộc phỏng vấn là trước khi Smith gây ra cú tát Chris Rock trên Oscar, nên nhiều người cho rằng câu nói xui rủi này đã thực sự vận vào người tài tử.

Will Smith hiện ở Mumbai, Ấn Độ tham gia các khóa thiền, yoga để trị liệu tinh thần. Nam diễn viên cắt đứt liên lạc với truyền thông. Đến nay, anh cũng chưa gặp lại đồng nghiệp để trực tiếp gửi lời xin lỗi.