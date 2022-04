Will Smith có thể làm gì ngoài lời xin lỗi?

Chuyên gia truyền thông nhận định thay vì dòng văn bản đơn giản trên mạng xã hội, Will Smith nên gặp trực tiếp để nói câu xin lỗi với Chris Rock.

"Khi ngôi sao hàng đầu Hollywood tát đồng nghiệp trên sân khấu Oscar trước sự chứng kiến của hàng triệu khán giả, các bạn nên tin rằng sau đó là hậu quả nghiêm trọng", Andrew Wallenstein - Chủ tịch kiêm giám đốc phân tích truyền thông của Variety - mở đầu bài viết.

Chưa đầy 24h sau hành vi bạo lực ngày 27/3, Will Smith đã đưa ra câu xin lỗi trên mạng xã hội. Nhưng nếu nam diễn viên nghĩ một đoạn văn bản là đủ xóa tan cảm giác tiêu cực của Chris Rock và người hâm mộ, anh đã nhầm to.

Thường khi Hollywood nổ ra scandal, cứ mỗi phút trôi qua truyền thông lại nhồi nhét vào đầu độc giả hàng tá thông tin về vụ việc khiến họ cảm thấy bị bội thực và mọi tranh cãi nhanh chóng rơi vào lãng quên. Tuy nhiên, bê bối ở Oscar lại khác.

Chỉ có Will Smith mới tự cứu được mình sau hành vi bạo lực trên sân khấu Oscar, theo Andrew Wallenstein. Ảnh: Variety.

Nếu xử lý khủng hoảng truyền thông là quá trình căng não và phức tạp, cú tát đi vào lịch sử của Will Smith được ví như cái hố cực sâu, phải tốn nhiều thời gian và công sức để người trượt hố thoát ra - theo Variety.

Ngồi im xin lỗi thôi chưa đủ

Mặc dù tài tử King Richard nhanh trí xin lỗi Chris Rock, nhưng điều chưa rõ ràng là vào thời điểm này, liệu anh đã thực sự nói chuyện trực tiếp với danh hài hay chưa?

"Đó là phép lịch sự tối thiểu sau khi bạn vô ý tấn công ai đó", Andrew Wallenstein nói. Ông cho rằng nếu Smith không mặt đối mặt với Rock, uy tín và hình ảnh của anh sẽ tuột dốc khi vừa mới chạm tay vào tượng vàng Oscar.

"Câu ăn năn được viết bởi người mắc lỗi có lẽ là lối thoát dễ dàng. Will có thể che giấu mọi sắc thái khi cậu ấy viết ra những dòng này nhưng cậu sẽ trở thành kẻ hèn nhát nếu chỉ dừng lại ở đó. Và ngay cả khi Will hành động khác đi, không có gì đảm bảo Chris sẽ phản hồi, điều này cũng khiến người khác suy nghĩ không tốt về Will", Wallenstein nhận định.

Will Smith và Chris Rock đều sai, song hành động bộc phát của Smith đáng bị lên án hơn nhiều. Theo chuyên gia truyền thông, cách lý tưởng nhất là cả hai ngồi lại, cùng nhau công khai chia sẻ thông điệp về sự tha thứ.

Wallenstein bình luận: "Việc đó sẽ không bào chữa cho hành vi của Smith, nhưng nếu Rock sẵn sàng giải quyết sự việc, một cuộc gặp mặt sẽ giúp khôi phục phần nào danh tiếng của Smith".

Tình bạn, tình đồng nghiệp giữa Will Smith và Chris Rock rạn nứt sau cú tát chấn động. Ảnh: NME/Papermagazine.

Bốn ngày sau lễ trao giải, Chris Rock mới lên tiếng. Anh cho biết đang xử lý vụ việc và sẽ bàn đến vào thời điểm thích hợp. Còn hiện tại, anh chỉ muốn kể chuyện cười cho khán giả.

Trong trường hợp Rock tránh nhắc đến cú tát thì Wallenstein cho rằng khả năng cặp diễn viên ngồi lại cũng khó xảy ra. Do đó, ông nghĩ Smith nên để công chúng lắng nghe mình nhiều hơn qua những cuộc phỏng vấn.

Variety dẫn chứng trường hợp người nổi tiếng vướng khủng hoảng đã tự bào chữa cho bản thân bằng show phỏng vấn đêm khuya The Tonight Show With Jimmy Fallon, chương trình buổi sáng Today hoặc bày tỏ trên tờ báo Dateline.

Chiến lược ấy đã không còn được ưa chuộng theo thời gian, mặc dù nếu được thực hiện đúng cách vẫn có thể là nước đi khôn ngoan. Bằng chứng là Oprah Winfrey đã giúp vợ chồng Hoàng tử Harry và Meghan Markle giảm bớt lượng antifan sau cuộc phỏng vấn chấn động vào năm 2021.

Tất nhiên, chiến lược này đi kèm với rủi ro đáng kể. Đối với scandal của Will Smith, Variety đặt giả thuyết nếu mở cuộc phỏng vấn thân mật với "bà hoàng truyền hình", Smith sẽ có cơ hội tự biện hộ cho bản thân. Nhưng mặt khác, anh cũng dễ trở thành chủ đề vùi dập của báo lá cải.

"Bất kể câu tranh luận nào của Will cũng dễ khiến anh bị bắt bẻ và chắc chắn, anh ấy sẽ cảm thấy tồi tệ thêm nữa", tạp chí Mỹ nêu góc nhìn.

"Will Smith nên cầu nguyện để không lặp lại sai lầm"

Andrew Wallenstein nói nếu Will Smith có đọc được bài ông viết trên Variety, nam diễn viên hãy cân nhắc các phương án xử lý khủng hoảng truyền thông ông đưa ra. Và sẽ không ai ngạc nhiên khi nam diễn viên mở họp báo với vợ ngồi bên cạnh.

Theo Wallenstein, Jada Pinkett Smith sẽ giúp chồng được cảm thông hơn nếu cởi mở về chứng rụng tóc như khi trả lời phỏng vấn Red Table Talk năm 2018. Trong chương trình đó, nữ diễn viên đã lợi dụng câu chuyện về mái đầu trọc để dẫn dắt dư luận khỏi tin đồn rạn nứt với nam chính King Richard.

Nhưng cho đến nay, động thái duy nhất của Jada vẫn là dòng chia sẻ: "Đây là giai đoạn để tôi chữa bệnh và tôi đang ở đây để làm điều đó". Cô không nhắc đến sự việc vừa qua trong bài đăng mới nhất.

Rating của lễ trao giải Oscar thoát cảnh thấp nhất lịch sử sau cú tát của Will Smith. Ảnh: Variety.

"Nhờ" có cú tát của Will Smith mà rating lễ trao giải Oscar lần thứ 94 tăng vọt lên 16,6 triệu người, thoát khỏi cảnh thấp thảm hại nhất trong lịch sử như năm ngoái với chỉ 10,4 triệu người xem.

Điều này đồng nghĩa độ nhận diện của tài tử cũng rộng hơn so với trước. Theo ghi nhận, tài khoản Instagram của Smith đã tăng thêm 163.000 người theo dõi chỉ trong vài giờ sau scandal, hiện ở mức 62,6 triệu người.

Vì như vậy, Wallenstein tin rằng cuộc trò chuyện trên livestream ở nền tảng này có khả năng mang lại hiệu quả cho Smith trong việc xử lý khủng hoảng. "Phỏng vấn trên TV đôi khi còn không giúp ích nhiều cho Will bằng Instagram", Wallenstein nói.

Theo giám đốc phân tích truyền thông của Variety, người nổi tiếng ít nhiều được đón nhận nếu chia sẻ trực tiếp trước ống kính một cách thân mật, kín đáo nhằm tạo ra tính chân thực hơn là các cuộc phỏng vấn được cắt gọt, trau chuốt kỹ lưỡng. Nhiều sao đã thất bại khi quá chỉn chu trong lời nói mà thiếu đi sự chân thành.

"Will Smith đã đi qua biết bao thăng trầm trong sự nghiệp và nhiều lần vướng bê bối hành hung người khác. Đã đến lúc cậu ấy nên cầu nguyện sẽ không bao giờ lặp lại sai lầm này nữa", Wallenstein kết luận.