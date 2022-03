Will Smith có phải trả lại tượng vàng Oscar 2022?

Các công đoàn, diễn viên ở Hollywood phẫn nộ với hành động bạo lực của Will Smith. Họ đang chờ Viện Hàn lâm giải quyết vụ việc, bao gồm khả năng nam diễn viên bị tước giải Oscar.

Ngày 29/3, Will Smith chính thức gửi lời xin lỗi đến Chris Rock vì cú tát ở lễ trao giải Oscar lần thứ 94. “Tôi muốn xin lỗi Chris. Tôi đã quá lố và biết mình sai. Bạo lực dưới mọi hình thức đều độc hại. Hành vi của tôi tại Oscar khó chấp nhận và không thể bào chữa được”, nam diễn viên viết trên trang cá nhân.

Nam chính xuất sắc Oscar 2022 cho biết anh xấu hổ vì không giữ đúng hình ảnh bản thân theo đuổi bấy lâu. Việc tình trạng sức khỏe của vợ mình bị mang ra làm trò đùa đã vượt quá sức chịu đựng, khiến Will Smith thực hiện cú tát gây tranh cãi.

Chris Rock không truy cứu trách nhiệm, Will Smith xin lỗi, về cơ bản người trong cuộc đã giải quyết xong mọi việc. Nhưng những ngôi sao ở Hollywood, ban tổ chức các giải thưởng không chấp nhận cách hành xử của tài tử King Richard - nhất là giữa lúc bạo lực bị lên án mạnh mẽ tại Mỹ.

Will Smith tát Chris Rock trên sân khấu Oscar Will Smith bước lên sân khấu, thực hiện hành động tát tài tử Chris Rock vì câu nói đùa về tình trạng rụng tóc của vợ anh - nữ diễn viên Jada Pinkett Smith.

Will Smith đã sai

Về cơ bản, Chris Rock có phần quá đà khi mang đầu trọc của Jada Pinkett Smith ra làm trò đùa. Nhưng theo nguồn tin của TMZ, nam danh hài không hề biết việc Jada Pinkett để đầu trọc do chứng rụng tóc.

Với nhiều ngôi sao Hollywood, việc Will Smith bảo vệ vợ là đúng, nhưng cách giải quyết của nam diễn viên lại không thích hợp. Bạo lực không nên áp dụng khi mâu thuẫn xảy ra, nhất là khi Oscar là chương trình trực tiếp toàn cầu. Mặt khác, định kiến về người da màu tại Mỹ ngày càng khắt khe. Một số người cho rằng hành động của Will Smith khiến phong trào Black Live Matter bị giảm giá trị.

Judd Apatow - đạo diễn Knocked Up - nói Will Smith hoàn toàn mất trí. Cơn thịnh nộ của nam diễn viên biến mọi diễn viên, người hoạt động trong ngành nghệ thuật trở thành trò hề, xấu đi trong mắt công chúng.

Craig Melvin - MC nổi tiếng của chương trình Today - nói “cú đấm Oscar” của Will Smith tô đậm định kiến lâu đời là những người đàn ông da màu không thể kiểm soát cơn thịnh nộ của họ.

Các diễn viên có mặt tại sự kiện đều bất ngờ trước hành động tát Chris Rock của Will Smith. Ảnh: Getty, ABC.

“Tôi quá thất vọng. Việc này sẽ gây rắc rối ở nhiều cấp độ, từ xã hội đến việc nuôi dạy con trong cách đối xử giữa người với người”, anh nói.

Diễn viên hài Rosie O'Donnell lại đòi câu trả lời từ Viện Hàn lâm. Cô yêu cầu tẩy chay giải thưởng nếu ban tổ chức không có cách giải quyết thỏa đáng. “Chúng ta đừng bao giờ đến một sự kiện, ngồi đó xem ngôi sao điện ảnh đánh người khác trên sóng truyền hình toàn cầu. Will Smith nói anh luôn có nhiều tình yêu, nhưng tình yêu không thể được bao biện bằng bạo lực”, cô nói.

Tài tử gạo cội Rob Reiner nói Will Smith nên cảm thấy may mắn vì Chris Rock không kiện nam diễn viên. Việc dính vào kiện tụng có thể khiến sự nghiệp của Smith bị ảnh hưởng nặng.

Nam diễn viên Howard Stern lại cho rằng trò đùa của Chris Rock không thực sự là xúc phạm. Đó là kiểu hài kịch đá đểu thường thấy tại Hollywood. Mặt khác, nam danh hài không biết về tình trạng bệnh tình của Jada Pinkett Smith.

“Với tôi, hành động của Will Smith chẳng khác gì tâm thần. Cậu ấy không thể kiểm soát được sự bốc đồng của mình. Thật điên rồ”, ngôi sao 68 tuổi nói trong chương trình SiriusXM.

Hollywood lên án cú tát của Will Smith

Sau cú tát của Will Smith trên sân khấu, đại diện ban tổ chức giải Oscar cho biết họ không hài lòng với hành động bạo lực của nam diễn viên.

“Viện Hàn lâm lên án hành động của Smith tại sự kiện tối qua. Chúng tôi đã ngồi lại với nhau, chính thức xem xét hành động và hậu quả của vụ việc có ảnh hưởng đến quy chế, tiêu chuẩn ứng xử, đặc biệt là luật của California hay không”, Viện Hàn lâm ra tuyên bố.

Theo Hollywood Reporter, Will Smith có khả năng bị kỷ luật, bao gồm việc bị đình chỉ, khó có cơ hội tiếp tục là thành viên của Viện Hàn lâm. Song, họ không vội đưa ra kết luận cuối cùng. Các thành viên trong hội đồng quản trị sẽ tổ chức nhiều cuộc họp, xem xét tiêu chí và thay đổi quy tắc quan trọng.

Hành động bạo lực của Will Smith trên sóng truyền hình toàn cầu bị lên án mạnh mẽ. Ảnh: Billboard.

Viện Hàn lâm lên tiếng sau khi SAG-AFTRA, Hiệp hội Diễn viên màn ảnh và Liên đoàn Nghệ sĩ Truyền hình và Đài phát thanh Mỹ, giáng đòn nặng nề vào Will Smith. Tổ chức đại diện cho hơn 100.000 diễn viên điện ảnh và truyền hình tại Hollywood gọi hành động bộc phát của nam diễn viên là không thể chấp nhận được. Công đoàn sẽ có động thái chống lại ngôi sao King Richard.

“Với tư cách là công đoàn đại diện cho những MC, nghệ sĩ biểu diễn tham gia lễ trao giải Oscar, chúng tôi phải đảm bảo các thành viên của mình làm việc trong môi trường an toàn”, SAG-AFTRA lên tiếng.

SAG-AFTRA khẳng định bạo lực hoặc lạm dụng thể chất tại nơi làm việc là không phù hợp. Công đoàn lên án mọi hành vi như vậy và khẳng định hành động đánh người của Will Smith là không thể chấp nhận được.

Công đoàn cho biết họ không can thiệp vào quy trình kỷ luật nhưng sẽ theo dõi sát sao: “Chúng tôi đã liên hệ với Viện Hàn lâm và đài ABC để đảm bảo hành vi này được giải quyết một cách thích hợp”.

Will Smith có phải trả lại tượng vàng?

Giữa những lời chỉ trích của hàng loạt sao Hollywood, cùng với tuyên bố truy cứu trách nhiệm của SAG-AFTRA, việc nam diễn viên có bị tước tượng vàng hay không là điều mà nhiều người quan tâm.

Theo nguồn tin của New York Post, Viện Hàn lâm sẽ xem xét để yêu cầu Will Smith đưa lại tượng vàng. Bởi, ban tổ chức Oscar có những quy chuẩn nghiêm ngặt trong bộ quy tắc ứng xử.

Bộ quy tắc được ban hành vào năm 2017, sau khi bê bối tấn công tình dục gây chấn động ngành điện ảnh. Viện Hàn lâm nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì các giá trị như hòa nhập, hỗ trợ lẫn nhau và đặc biệt là “tôn trọng nhân phẩm” của người khác.

Will Smith bật khóc sau khi nhận giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại Oscar 2022. Ảnh: AFP.

Thời điểm đó, Dawn Hudson - Giám đốc điều hành Viện Hàn lâm - tuyên bố: “Việc là thành viên của Viện Hàn lâm là đặc ân chỉ dành cho một số người trong cộng đồng các nhà làm phim toàn cầu. Ngoài việc có thành tích xuất sắc, các thành viên phải cư xử có đạo đức”.

Hudson cho biết Viện Hàn lâm không có chỗ cho người lạm dụng địa vị, quyền lực hoặc sự ảnh hưởng của họ để bắt nạt người khác. Các thành viên của Viện kiên quyết phản đối mọi hình thức bạo lực, lạm dụng, quấy rối tình dục, phân biệt chủng tộc…

Xét về hành vi của Will Smith tại sự kiện tối 27/3, một người trong ngành ở Hollywood khẳng định về cơ bản đây là cuộc tấn công. Khách mời dưới khán đài vừa thấy sốc vừa khó chịu. “Tôi nghĩ Will không muốn trả lại tượng vàng Oscar, nhưng ai biết được điều gì sẽ xảy ra”, người này nói với New York Post.