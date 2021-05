Will Smith cảm thấy tồi tệ khi tăng cân

Ngày 4/5, Fox News đưa tin Will Smith đang cảm thấy chán nản vì cơ thể thay đổi, có chiều hướng tăng cân. Trên Instagram, nam diễn viên đăng bức ảnh của bản thân kèm dòng trạng thái: "I’m gonna be real wit yall - I’m in the worst shape of my life" (Tôi sẽ thành thật với các bạn - Tôi đang ở trong tình trạng tồi tệ nhất trong cuộc đời mình).