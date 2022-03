Will Smith bị phản ứng sau cú tát Chris Rock ở Oscar 2022

Will Smith được đồng nghiệp an ủi sau vụ tát Chris Rock trên sân khấu. Nam diễn viên không kiềm chế được cảm xúc khi chứng rụng tóc của vợ anh bị mang ra làm trò đùa.

Will Smith tát Chris Rock trên sân khấu Oscar Will Smith bước lên sân khấu, thực hiện hành động tát tài tử Chris Rock vì câu nói đùa về tình trạng rụng tóc của vợ anh - nữ diễn viên Jada Pinkett Smith.

Sáng 28/3 (giờ Việt Nam), lễ trao giải Oscar lần thứ 94 diễn ra tại Los Angeles, Mỹ. "Spotlight" hiện tại hoàn toàn thuộc về Will Smith - tài vừa đoạt giải Nam diễn viên chính xuất sắc với vai diễn trong bộ phim King Richards. Smith đang vào top tìm kiếm sau khi tát diễn viên hài Chris Rock ngay trên sân khấu.

Sau cú tát đồng nghiệp vì vợ anh bị mang ra làm trò đùa, sao phim Aladdin quay về chỗ ngồi và liên tục dùng từ ngữ nhạy cảm, phản ứng mạnh để đáp trả Chris Rock. Đài ABC phải tắt âm thanh sau khi sự cố xảy ra.

Phản ứng của Lupita Nyong'o và Nicole Kidman sau cú tát của Will Smith. Ảnh: Pop Base.

Ngồi cạnh Will Smith là "ngọc trai đen" Lupita Nyong'o. Bên cạnh vẻ mặt ngạc nhiên, cô liên tục nhìn Will Smith, gật đầu tỏ vẻ đồng cảm. Máy quay cũng ghi lại cảnh Denzel Washington, Tyler Perry vỗ vai an ủi Will Smith sau khi xảy ra sự cố và mong anh hạ hỏa để tiếp tục sự kiện.

Scott Feinberg của Hollywood Reporter viết trên Twitter rằng Will Smith được các đồng nghiệp an ủi trong thời gian sự kiện gián đoạn để quảng cáo. Ngoài Denzel Washington và Tyler Perry, tài tử Bradley Cooper cũng an ủi đồng nghiệp sau vụ việc.

"Chuyện gì đang xảy ra ở Oscar vậy?", "Tát người? Thật sao? Có chuyện để hóng rồi đây", "Sao tôi có cảm giác Will đang đóng vai Batman tát Robin trong truyện tranh vậy?"... là những phản ứng của khán giả.

Vụ ẩu đả trên sân khấu xảy ra sau khi Chris Rock công bố giải Phim tài liệu xuất sắc. Nam diễn viên nói đùa Jada Pinkett Smith nên đóng chính trong phần tiếp theo của G.I Jane. Theo Just Jared, đây là điều bất khả thi vì vợ Will Smith đang đối mặt chứng rụng tóc và phải để đầu trọc.

Bradley Cooper an ủi đồng nghiệp sau sự cố trên sân khấu. Ảnh: AP.

Sau khi xảy ra sự cố trên sân khấu, Will Smith được xướng tên tại hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc. Từ khóa Will Smith đang nằm trên top trending của Twitter Mỹ. Hàng loạt bức ảnh chế về việc Will Smith tát Chris Rock được dân mạng chia sẻ. Khán giả, cộng đồng mạng quốc tế cũng bất ngờ khi chứng kiến vụ việc xảy ra ngoài ý muốn này.