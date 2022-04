Will Smith bị chế nhạo và những khoảnh khắc ấn tượng ở Grammy 2022

Bên cạnh những màn chế giễu cú tát của Will Smith tại Oscar 2022, sân khấu lễ trao giải Grammy năm nay chứng kiến nhiều khoảnh khắc bất ngờ và thú vị.

Lễ trao giải Grammy diễn ra ngày 3/4 (giờ Mỹ) tại Las Vegas, Mỹ. Không nằm ngoài dự đoán của khán giả và chuyên gia, Olivia Rodrigo thắng lớn với ba hạng mục quan trọng là Nghệ sĩ mới xuất sắc, Màn trình diễn solo nhạc pop xuất sắc cho Drivers License và Album Pop xuất sắc với Sour. Ca sĩ Gen Z đã bật khóc sau khi giành chuỗi chiến thắng.

Chiến thắng bất ngờ khác thuộc về Kanye West. Tuy bị cấm diễn tại Grammy do vạ miệng trên mạng xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật thu âm Mỹ vẫn vinh danh nam rapper ở hai hạng mục Ca khúc rap xuất sắc với Jail và Màn trình diễn rap xuất sắc với Hurricane.

Ngoài các hạng mục chiến thắng, Grammy có nhiều khoảnh khắc đáng nhớ. Câu chuyện trên sân khấu được người hâm mộ và khán giả quan tâm.

Cú tát của Will Smith thành trò cười ở Grammy

Theo Fox News, Grammy 2022 bắt đầu bằng "cú đấm" vào tài tử King Richard. Trong lúc giới thiệu người dẫn chương trình tiếp theo, LeVar Burton chọc ngoáy Chris Rock và Will Smith.

"Tôi muốn cảnh báo các bạn rằng người dẫn chương trình tiếp theo của chúng ta là diễn viên hài. Các bạn hiểu ý tôi chứ? Hãy ngồi yên tại chỗ và để cánh tay nằm yên", Burton nhắc lại sự cố Oscar lần thứ 94.

Diễn viên hài Nate Bargatze sau đó bước lên sân khấu với mũ bảo hiểm. Fox News cho rằng Bargatze đang ám chỉ cái tát Smith dành cho Chris Rock, việc đội mũ bảo hiểm giúp anh tránh bị hành hung như nam danh hài.

Cú tát của Will Smith bị nhiều ngôi sao mang ra làm trò cười ở Grammy 2022. Ảnh: AP, Getty.

"Có người nói diễn viên hài phải đội những thứ này tại các chương trình lễ trao giải. Nhưng tôi nghĩ điều này không hiệu quả lắm khi phần má vẫn lộ ra", Bargatze nói.

Trevor Noah tiếp tục lấy tiếng cười khán giả khi chọc ngoáy Will Smith tại sân khấu lớn. Nam diễn viên dùng câu nói "Tôi đảm bảo không nhắc tên mọi người" để nhại lại câu nói bảo vệ vợ của tài tử Aladdin.

Cú chốt hạ trò đùa về Will Smith đến từ Questlove - chủ nhân tượng vàng Oscar hạng mục Phim tài liệu xuất sắc ở Oscar năm 2022. Trước khi đọc tên giải thưởng, anh nói: "Tôi sẽ trao giải và mong các bạn tránh xa sân khấu đủ 500 bước chân".

Sự xuất hiện bất ngờ của Tổng thống Ukraine

Điều khiến nhiều người theo dõi Grammy năm nay bất ngờ là màn phát biểu online của Volodymyr Zelensky - Tổng thống Ukraine. Xuất hiện trên màn hình sân khấu lớn, ông Zelensky kêu gọi sự ủng hộ cho Ukraine và thúc giục các nghệ sĩ hàng đầu lấp đầy khoảng lặng bằng âm nhạc.

"Cuộc chiến không cho phép chúng ta chọn ai là người sống, ai là người ở lại. Hãy lấp đầy nó ngay hôm nay để kể câu chuyện của chúng tôi. Hỗ trợ chúng tôi bằng bất kỳ cách nào các vị có thể, nhưng không phải là im lặng. Và rồi hòa bình sẽ đến", ông phát biểu.

Tổng thống Volodymyr Zelensky phát biểu từ xa. Ảnh: AFP.

Ngoài ra, tổng thống Ukraine kêu gọi các nghệ sĩ chia sẻ câu chuyện về cuộc chiến giữa Nga và Ukraine trên mạng xã hội để thúc đẩy hòa bình. Theo Variety, Zelensky ghi hình bài phát biểu từ hai ngày trước từ một boongke (nơi trú ẩn quân sự) ở thủ đô Kyiv, Ukraine.

Bài phát biểu của ông Zelensky diễn ra trước khi John Legend trình diễn ca khúc Free. Phần biểu diễn có sự phụ họa của ca sĩ người Ukraine Mika Newton và nhà thơ Lyuba Yakimchuk. Màn trình diễn đồng thời chứa hình ảnh liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine.

Khoảnh khắc tưởng nhớ huyền thoại âm nhạc nước Mỹ

Dua Lipa và Megan Thee Stallion có mặt tại Grammy 2022 để xướng tên người thắng giải Nghệ sĩ mới xuất sắc (hai người chiến thắng hạng mục này lần lượt năm 2019 và năm 2021). Trên sân khấu, hai nghệ sĩ tái hiện khoảnh khắc mang tính biểu tượng của Whitney Houston và Mariah Carey tại lễ trao giải MTV Video Music năm 1998.

Tại sự kiện, hai ngôi sao xuất hiện với bộ trang phục màu đen bắt mắt của nhà thiết kế Donatella Versace. Dua Lipa và Stallion giả vờ tranh cãi vì đụng hàng trên sân khấu. "Tôi được giới thiệu đây là trang phục thiết kế độc quyền. Tôi phải nói chuyện lại với Donatella", Dua Lipa nói.

Hai sao trẻ Dua Lipa - Megan Thee Stallion tái hiện khoảnh khắc ấn tượng của huyền thoại âm nhạc Mariah Carey và Whitney Houston. Ảnh: Getty.

Nhà thiết kế nổi tiếng sau đó bước lên sân khấu và xé toạc phần tà dưới của hai chiếc váy, để lộ vẻ ngoài khác biệt. Donatella sau đó tự hào về hai cô gái trên sân khấu. "Cảm ơn Donatella. Chúng tôi giờ đây trông giống như những người chiến thắng", Megan nói.

Trong một tuyên bố, Versace thừa nhận đây là khoảnh khắc tôn vinh hai diva làng nhạc Whitney Houston và Mariah Carey tại sự kiện MTV VMAs năm 1998. Trước khi xướng tên giải thưởng MV xuất sắc, hai diva làng nhạc giả vờ đụng hàng, sau đó xé toạc phần tà và để lộ trang phục hoàn chỉnh.

Mariah Carey đăng lại hình ảnh của Dua Lipa và Megan Thee Stallion trên trang cá nhân kèm lời tưởng nhớ ngôi sao quá cố: "Em luôn yêu và nhớ nữ hoàng của lòng em".

Khoảnh khắc đẹp của Lady Gaga

Theo Glamour, Lady Gaga chiếm trọn tình cảm khán giả khi giúp đỡ SZA - người đánh bại cô tại hạng mục Bộ đôi/ Nhóm nhạc pop xuất sắc - lên sân khấu nhận kèn vàng.

Khi SZA và Doja Cat được xướng tên, giọng ca Kiss Me More phải chống nạng lên sân khấu vì thiết kế lấy cảm hứng nàng tiên cá của nhà mốt Jean Paul Gaultier. Trong lúc SZA loay hoay vì không thể di chuyển, Lady Gaga nhanh chóng ra khỏi chỗ ngồi, quỳ trên mặt đất để giúp đỡ ca sĩ đàn em.

"Trước khi là một diva, Lady Gaga là người tốt bụng khi bỏ qua sự thua cuộc của chính mình, giúp đỡ đàn em khi họ tỏa sáng", Glamour bình luận.

Khoảnh khắc Lady Gaga giúp đỡ SZA vì trang phục khó di chuyển. Ảnh: Getty, Glamour.

Trước đó, Lady Gaga có màn biểu diễn xúc động để vinh danh Tony Bennett. Nữ ca sĩ khóc khi trình bày hai ca khúc Do I Love You và Love For Sale để vinh danh người bạn, người thầy lâu năm. Năm 2021, ca sĩ huyền thoại tuyên bố giải nghệ ở tuổi 95.

Tại Grammy 2022, album Love for Sale của hai ngôi sao được đề cử hạng mục Album của năm và Màn song ca/ Nhóm nhạc pop xuất sắc. Đôi ca sĩ sau đó giành chiến thắng hạng mục Album nhạc Pop truyền thống xuất sắc. Giải thưởng giúp Tony Bennett trở thành nghệ sĩ lớn tuổi thứ hai giành tượng vàng trước khi nghỉ hưu hoàn toàn.