Will Poulter không dám nhìn vào đồ ăn khi đóng phim Marvel

Nam diễn viên Will Poulter thủ vai Adam Warlock trong “Guardians of the Galaxy Vol. 3”. Anh tiết lộ bản thân đã phải rất nỗ lực để có được thể hình đẹp mắt cho vai diễn.

Thông tin Will Poulter góp mặt trong dự án Guardians of the Galaxy Vol. 3 của Marvel Studios với vai Adam Warlock được tiết lộ lần đầu tiên vào tháng 10/2021. Để chuẩn bị cho lần hóa thân thành sinh vật được mệnh danh "cá thể người hoàn mỹ" trên màn ảnh rộng, Poulter phải tuân thủ kế hoạch tập luyện và chế độ ăn kiêng rất khắc nghiệt. Mới đây, trong cuộc phỏng vấn với The Independent, Will Poulter đã có những chia sẻ chân thành về quá trình chuẩn bị cho vai diễn siêu anh hùng. Ngôi sao của bộ phim Midsommar cho hay anh cảm thấy kế hoạch tập luyện được cá nhân hóa cho mình quá ngặt nghèo và sẽ không gợi ý nó cho bất kỳ ai. "Không dễ để nói về chuyện này, bởi Marvel rất giỏi giữ bí mật. Nhưng điều quan trọng nhất là sức khỏe tinh thần cũng như thể chất của bạn luôn phải được ưu tiên hàng đầu, còn ngoại hình long lanh chỉ là thứ yếu. Nếu không, bạn sẽ bắt đầu lan tỏa một lối sống siêu thực và thiếu lành mạnh", anh nói. Will Poulter tiếp tục: "Lối sống ấy chỉ hợp lý nếu bạn có hãng phim lớn chống lưng từ đằng sau, chi trả tiền tập luyện cũng như ăn uống. Về khía cạnh này, tôi đang ở vị trí được nhận nhiều đặc quyền. Và tôi sẽ không khuyến khích bất kỳ ai làm theo những gì mình từng làm để chuẩn bị cho vai diễn này". Will Poulter (hàng trên, ngoài cùng bên trái) cũng đạo diễn James Gunn và dàn diễn viên chính của Guardians of Galaxy Vol. 3. Ảnh: JamesGunn. Sau khoảng thời gian luyện tập vất vả cũng như kiêng khem khắc khổ, Will Poulter đã có thể hình phù hợp với vai diễn. Tuy nhiên, thử thách với nam diễn viên vẫn chưa kết thúc khi anh phải tiếp tục tập luyện và ăn kiêng để duy trì thể trạng ấy. "Tôi đã thay đổi chế độ ăn vài lần trong các tháng vừa qua. Giờ tôi đang trong giai đoạn duy trì thể hình, nên tình hình cũng dễ thở hơn. Tôi không cần ngốn ngấu từng núi đồ ăn để người to lên hay giảm khẩu phần để gầy đi. Tôi chỉ cần phải duy trì cân nặng hiện tại. Đã có giai đoạn tôi không dám nhìn vào đồ ăn vì sợ chẳng cầm được lòng. Cứ như thể chỉ cần một giây lơ là, tôi sẵn sàng gặm bàn cắn ghế vì đói quá vậy", ngôi sao tiết lộ. Nhân vật Adam Warlock xuất hiện lần tiên trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel ở cảnh cuối Guardians of the Galaxy Vol.2 (2017). Anh là sản phẩm mà nữ chúa Ayesha (Elizabeth Debicki) tạo ra nhằm quét sạch đội Vệ binh Dải ngân hà khỏi vũ trụ. Đây là màn trả thù cho việc nhóm siêu anh hùng bất hảo quậy tung vương quốc và phá hoại quân đội của cô. Adam Warlock được tạo ra bằng công nghệ sinh học, được tôn là cá thể người hoàn mỹ. Will Poulter sinh năm 1993 tại Anh và bắt đầu diễn xuất từ năm 2007. Tới nay, anh đã góp mặt trong 28 tác phẩm trên cả hai lĩnh vực điện ảnh và truyền hình. Tại Việt Nam, khán giả quen thuộc với Poulter qua vai diễn trong loạt phim The Maze Runner và The Revenant.

Anh Phan