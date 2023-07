WHO: Vaccine đầu tiên phòng chống sốt rét an toàn và hiệu quả

RTS,S là loại vaccine đầu tiên phòng sốt rét được WHO đánh giá là 'an toàn và hiệu quả' đồng thời giúp 'giảm đáng kể bệnh sốt rét cấp tính'.

Sốt rét vẫn là một trong những bệnh gây tử vong nhiều nhất ở châu Phi.. Ảnh: The long mont leader.

Ngày 5/7, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Ghebreyesus tuyên bố vaccine RTS,S phòng sốt rét do hãng dược phẩm GSK của Anh phát triển là loại vaccine "an toàn và hiệu quả" đồng thời giúp "giảm đáng kể bệnh sốt rét cấp tính".

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, phát biểu tại một cuộc họp báo, tổng giám đốc WHO nêu rõ RTS,S là loại vaccine đầu tiên phòng sốt rét.

Ông nhấn mạnh sốt rét vẫn là một trong những bệnh gây tử vong nhiều nhất ở châu Phi.

Mỗi năm có gần 500 nghìn trẻ em dưới 5 tuổi tại châu lục này tử vong do sốt rét.

Vaccine RTS,S đã được cung cấp cho hơn 1,6 triệu trẻ em ở Ghana, Kenya và Malawi trong khuôn khổ một chương trình thí điểm.

Tuy nhiên, Giám đốc Tiêm chủng, Vaccine và Sinh phẩm của WHO Katherine O'Brien cảnh báo rằng mặc dù có "công cụ mới này", điều quan trọng cần nhớ là gần như cứ mỗi phút lại có một trẻ em tử vong vì sốt rét.

Bà O'Brien nhấn mạnh: “Tôi nghĩ điều thực sự quan trọng là phải ghi nhớ gần như mỗi phút có một đứa trẻ chết vì sốt rét, và việc giới thiệu vaccine chống sốt rét như một công cụ bổ sung trong hộp công cụ để chống lại căn bệnh nghiêm trọng, ngăn ngừa những cái chết, là một bước thực sự cần thiết".

Theo các nghiên cứu của Liên Hợp Quốc, biến đổi khí hậu đang làm gia tăng số lượng muỗi mang mầm bệnh giống sốt rét.