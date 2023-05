WHO sa thải quan chức dẫn đầu điều tra nguồn gốc Covid-19

ABC News đưa tin ngày 4/5 cho biết WHO đã sa thải ông Peter Ben Embarek vào năm 2022. Ông là người đã dẫn đầu nhóm khoa học đã đến Trung Quốc năm 2021 để điều tra nguồn gốc Covid-19,

“Peter Ben Embarek bị sa thải sau khi phát hiện ông ấy có các hành vi sai trái về tình dục”, phát ngôn viên WHO Marcia Poole cho biết.

Các cáo buộc nhắm vào những hành vi của ông vào năm 2015 và 2017. Nhóm điều tra của WHO lần đầu nhận những báo cáo này vào năm 2018.

Bà Marcia Poole cho biết thêm những cáo buộc khác có thể không được điều tra hoàn chỉnh, khi nạn nhân không muốn tham gia vào quá trình điều tra.

Theo Financial Times, ông Ben Embarek phủ nhận hành vi quấy rối, cho biết sẽ kháng lại quyết định của WHO theo quy trình.

Ông Ben Embarek, chuyên gia người Đan Mạch về bệnh truyền nhiễm từ động vật sang người, đã dẫn đầu nhóm khoa học quốc tế đến Vũ Hán, Trung Quốc để điều tra về nguồn gốc lây bệnh Covid-19. Hiện nay, một nhóm chuyên gia của WHO vẫn đang nghiên cứu để tìm ra nguồn gốc của virus gây bệnh.

WHO cho biết tổ chức đang cố gắng loại bỏ tận gốc các hành vi lạm dụng, bóc lột và quấy rối tình dục, sau khi truyền thông vào năm 2020 thông tin hàng chục phụ nữ cơ quan này bị lạm dụng có hệ thống khi đang ứng phó với dịch Ebola ở Congo.

Hồi tháng 4, WHO cũng đã thông báo sa thải bác sĩ Temo Waqanivalu, sau khi có những cáo buộc ông nhiều lần quấy rối tình dục.

Các câu chuyện về Covid-19

Sách về Covid-19 trong năm 2022 luôn ở vị trí đầu bảng dựa trên mức tiêu thụ và nhu cầu tìm kiếm. Tiêu biểu là The Long Shot và How to Prevent the next Pandemic. Các cuốn sách là sự ghi chép về hành trình chống dịch, cách các nước sở hữu lượng vaccine lớn sản xuất, phân phối đến các khu vực trong thời sản xuất vaccine và ban hành những chính sách ứng biến trong thời điểm virus SARS-CoV-2 lây lan diện rộng.

Bạn đọc có thể tham khảo tại đây.