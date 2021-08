WHO phủ nhận thay đổi lập trường về nguồn gốc Covid-19

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) phủ nhận việc thay đổi lập trường về nguồn gốc Covid-19 sau khi trưởng nhóm điều tra đưa ra giả thuyết mới bệnh nhân số 0.

WHO cho biết giả thuyết do ông Peter Embarek đưa ra không chứa "yếu tố mới hay thay đổi cuộc điều tra. Tất cả giả thuyết đều đã được thảo luận và WHO đang làm việc cùng các quốc gia thành viên để xem xét bước kế tiếp", South China Morning Post đưa tin.

Tuyên bố mới nhất của ông Embarek có nhiều khác biệt so với báo cáo trước đây của WHO, với báo cáo khi đó nói rằng giả thuyết virus rò rỉ từ phòng thí nghiệm là "cực kỳ khó xảy ra". WHO không bình luận về sự khác biệt này.

Trước đó, trong cuộc phỏng vấn trên đài TV2 của Đan Mạch, người đứng đầu phái đoàn điều tra nguồn gốc dịch Covid-19 của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Peter Embarek cho rằng một nhà khoa học Trung Quốc có thể đã làm khởi phát dịch bệnh sau khi bị nhiễm virus SARS-CoV-2 trong quá trình thu thập mẫu virus trên loài dơi.

“Một nhân viên phòng thí nghiệm có thể đã bị nhiễm virus khi đang thu thập mẫu trong hang dơi. Chúng tôi xem đây là điều có khả năng xảy ra”, ông Peter Embarek nói.

Người đứng đầu phái đoàn điều tra nguồn gốc dịch Covid-19 của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Peter Embarek. Ảnh: AFP.

Ông cũng cho biết theo báo cáo chung của WHO và Trung Quốc, virus có thể lây truyền từ dơi sang người trong 4 kịch bản: lây truyền trực tiếp từ động vật sang người, thông qua vật chủ trung gian, qua các sản phẩm đông lạnh và rò rỉ phòng thí nghiệm.

Trong báo cáo được công bố hồi tháng 3, khả năng các nhà nghiên cứu bị nhiễm bệnh ngay tại phòng thí nghiệm không được đề cập.

Đến nay, hầu hết sự chú ý của công chúng đều tập trung vào Viện Virus học Vũ Hán. Nhưng trong cuộc phỏng vấn, tiến sỹ Embarek đề nghị xem xét kỹ hơn một phòng thí nghiệm do Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) của Trung Quốc điều hành ở Vũ Hán, cách cho hải sản Hoa Nam 500 m.

“Phòng thí nghiệm được chuyển đến đây vào 2/12/2019, thời điểm các trường hợp mắc Covid-19 đầu tiên được báo cáo”, ông Peter Embarek nói. “Khi bạn di chuyển phòng thí nghiệm, tất cả các thủ tục sẽ bị xáo trộn. Bạn phải di chuyển các mẫu virus thu thập được. Đó là lý do tại sao khoảng thời gian di chuyển và bản thân phòng thí nghiệm này gây lo ngại”.