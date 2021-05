WHO phê duyệt vaccine Sinopharm của Trung Quốc

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vừa phê duyệt vaccine chống Covid-19 của hãng dược Trung Quốc Sinopharm để sử dụng trong trường hợp khẩn cấp.

“Chiều nay, WHO đã đưa vaccine Sinopharm chống Covid-19 của Trung Quốc vào danh sách sử dụng trong trường hợp khẩn cấp”, Tổng giám đốc WHO Tedros Ghebreyesus nói trong buổi họp báo ngày 7/5.

Sinopharm là loại vaccine đầu tiên do một quốc gia không phải phương Tây phát triển được WHO phê duyệt, theo Reuters. Ngoài ra, đây cũng là loại vaccine thứ 6 được WHO chứng nhận về an toàn, hiệu quả, và chất lượng.

Vaccine Sinopharm được trưng bày tại một hội chợ vào ngày 6/9/2020. Ảnh: CFP.

Việc có tên trong danh sách sử dụng khẩn cấp của WHO sẽ là chỉ dấu về độ an toàn và hiệu quả của một sản phẩm đối với cơ quan quản lý của các quốc gia. Ngoài ra, điều này còn giúp vaccine Sinopharm được bao gồm trong cơ chế COVAX, chương trình toàn cầu cung cấp vaccine cho nước nghèo.

Ông Ghebreyesus cho biết một nhóm chuyên gia đã đề xuất tiêm hai mũi vaccine Sinopharm cho mỗi người trên 18 tuổi.

Quyết định phê duyệt vaccine Sinopharm do nhóm tư vấn kỹ thuật của WHO đưa ra. Nhóm này đã họp từ ngày 26/4 để rà soát dữ liệu lâm sàng gần nhất cũng như phương thức sản xuất của Sinopharm.

Từ dữ liệu do Sinopharm cung cấp, một nhóm chuyên gia WHO khác, Nhóm Chuyên gia Tư vấn Chiến lược (SAGE), tuần này từng lên tiếng lo ngại về rủi ro xảy ra tác dụng phụ nghiêm trọng của vaccine Sinopharm ở một số bệnh nhân.

Tuy nhiên, SAGE tỏ ra tin tưởng vào khả năng ngăn ngừa bệnh dịch của loại vaccine này, theo tài liệu Reuters có được. Cũng theo tài liệu này, qua thử nghiệm lâm sàng giai đoạn III ở nhiều quốc gia, SAGE kết luận vaccine Sinopharm có hiệu quả bảo vệ 78,1% sau hai mũi tiêm.

Bên cạnh Sinopharm, Trung Quốc còn một loại vaccine chính khác do công ty Sinovac Biotech sản xuất. WHO cho biết có thể ra quyết định về vaccine Sinovac sớm nhất vào tuần sau. Các chuyên gia kỹ thuật của tổ chức này đã xem xét Sinovac vào ngày 5/5.

Theo Reuters, hàng trăm triệu người ở Trung Quốc và các quốc gia khác đã được tiêm vaccine Sinopharm và Sinovac.

Trung Quốc đã triển khai khoảng 65 triệu liều vaccine Sinopharm và hơn 200 triệu liều Sinovac. Cả hai đều được xuất khẩu cho nhiều nước, đặc biệt là ở Mỹ Latinh, châu Á, và châu Phi. Nhiều quốc gia trong số này đã gặp khó khăn trong khi tìm kiếm vaccine do phương Tây phát triển.