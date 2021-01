WHO phê duyệt vaccine Covid-19 sử dụng khẩn cấp đầu tiên

Vaccine mRNA Comirnaty Covid-19 do Pfizer và BioNTech sản xuất trở thành vaccine đầu tiên trên thế giới được WHO phê duyệt sử dụng khẩn cấp.

Trên trang chính thức của mình, trong ngày cuối cùng của năm 2020, Tổ chức Y tế Thế giới thông tin họ đã cấp phép cho vaccine ngừa Covid-19 khẩn cấp đầu tiên trên thế giới. Ứng cử viên được nhận phê duyệt là mRNA Comirnaty Covid-19 do hai công ty Pfizer (Mỹ) và BioNTech (Đức) phối hợp sản xuất.

Sự kiện này được đánh giá là bước ngoặt trong công cuộc phòng, chống Covid-19, mở đường cho các quốc gia trên toàn thế giới nhanh chóng chấp thuận nhập khẩu và phân phối vaccine trên. Tại Anh, chính phủ khởi động đợt tiêm chủng vaccine của Pfizer/BioNTech với quy mô lớn vào ngày 8/12. Theo sau đó là Mỹ, Canada và các nước tại Liên minh châu Âu.

WHO tiết lộ họ đã triệu tập các chuyên gia từ khắp nơi trên thế giới xem xét dữ liệu về tính an toàn, hiệu quả và chất lượng của vaccine do Pfizer/BioNTech sản xuất, đồng thời cân nhắc giữa lợi ích lẫn rủi ro.

"Đánh giá cho thấy vaccine đáp ứng các tiêu chí bắt buộc phải có về an toàn và hiệu quả do WHO đưa ra, cũng như lợi ích của việc sử dụng vaccine để giải quyết Covid-19 đã bù đắp những rủi ro tiềm ẩn", WHO cho hay.

Vaccine mRNA Comirnaty Covid-19 do Pfizer/BioNTech sản xuất là loại đầu tiên được WHO phê duyệt sử dụng khẩn cấp

Vaccine mRNA Comirnaty Covid-19 yêu cầu bảo quản bằng dây chuyền siêu lạnh, ở nhiệt độ từ -60 độ C đến -90 độ C. Yêu cầu này khiến vaccine khó triển khai hơn ở những nơi không có sẵn thiết bị bảo quản lạnh. Vì thế, WHO đang nỗ lực hỗ trợ các quốc gia đánh giá kế hoạch giao hàng, chuẩn bị đưa vào sử dụng nếu có thể.

Mariangela Simao, quan chức hàng đầu của WHO giữ nhiệm vụ giám sát thuốc và dược phẩm, cho biết: “Đây là bước đi rất tích cực nhằm đảm bảo khả năng tiếp cận toàn cầu với vaccine Covid-19”. Tuy nhiên, bà Simao cũng nhấn mạnh chúng ta cần sự nỗ lực toàn cầu lớn hơn nữa để đạt tới nguồn cung cấp vaccine đủ đáp ứng nhu cầu từ các nhóm dân cư được ưu tiên ở mọi nơi trên thế giới.

WHO cho biết thêm Quỹ Nhi đồng Liên hiệp Thế giới (UNICEF) giữ vai trò hậu cần quan trọng trong phân phối vaccine ngừa Covid-19. Đơn vị này đồng thời phụ trách y tế khu vực châu Mỹ PAHO sản xuất vaccine cho nước nào cần.