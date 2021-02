WHO phê duyệt sử dụng khẩn cấp vaccine Covid-19 AstraZeneca

Vaccine Covid-19 do AstraZeneca và Oxford hợp tác phát triển được đánh giá cao vì giá thành rẻ và điều kiện phân phối dễ dàng hơn các vaccine khác trên thị trường.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 15/2 đưa vaccine do AstraZeneca và Oxford hợp tác phát triển vào danh sách sử dụng khẩn cấp để chống đại dịch Covid-19. Động thái này giúp tăng khả năng tiếp cận vaccien giá rẻ cho các nước đang phát triển, theo Reuters.

"Giờ đây, chúng ta đã có đủ mọi mảnh ghép cho phân phối nhanh vaccine. Tuy nhiên, chúng ta vẫn cần mở rộng quy mô sản xuất", Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus trả lời họp báo.

"Chúng tôi tiếp tục kêu gọi những nhà phát triển vaccine Covid-19 gửi các liều tiêm ngừa mẫu cho WHO đánh giá song song với việc gửi cho cơ quan quản lý ở những nước thu nhập cao phê duyệt", ông chia sẻ.

Vaccine AstraZeneca/Oxford đươc chính thức bổ sung vào danh sách sử dụng khẩn cấp chỉ vài ngày sau khi ủy ban đánh giá của WHO ra khuyến nghị sơ bộ cho loại vaccine này.

Theo đánh giá, người trưởng thành nên tiêm 2 liều vaccine AstraZeneca/Oxford trong thời gian giãn cách 8-12 tuần.

Vaccine cũng có thể được sử dụng ở những quốc gia đã xuất hiện biến chủng virus corona Nam Phi. Ủy ban của WHO nhận định dược phẩm này thỏa mãn các tiêu chí bắt buộc về an toàn cho người dùng, đồng thời hiệu quả của vaccine cũng vượt trội so với rủi ro tiềm tàng.

Kể từ khi bùng phát lây nhiễm trên quy mô lớn tại Trung Quốc vào cuối năm 2019, chủng virus corona Sars-CoV-2 đã lây lan trên toàn cầu với gần 109 triệu người nhiễm và hơn 2,5 triệu người thiệt mạng. Hơn 210 quốc gia và vùng lãnh thổ bùng phát dịch.

Dược phẩm do AstraZeneca và Oxford hợp tác phát triển chiếm một phần lớn trong ngân hàng vaccine COVAX. WHO dự kiến hơn 330 triệu liều vaccine bắt đầu được phân phối cho các nước thu nhập thấp từ cuối tháng 2.

