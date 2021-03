WHO kêu gọi thế giới tiếp tục tiêm vaccine AstraZeneca

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo các quốc gia không nên dừng kế hoạch tiêm chủng với vaccine của AstraZeneca, trong bối cảnh có nhiều báo cáo về tác dụng phụ.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 15/3 cho biết ban cố vấn đang xem xét các báo cáo liên quan đến các biến chứng sau khi tiêm vaccine Covid-19 của AstraZeneca, khi một số quốc gia châu Âu, và một nước châu Á đình chỉ kế hoạch tiêm chủng với vaccine này vì lo ngại an toàn, Reuters cho biết.

WHO bảo lưu khuyến nghị của tổ chức này vào tháng trước, về sử dụng rộng rãi vaccine, bao gồm các quốc gia có biến chủng Nam Phi, có thể làm giảm hiệu quả của vaccine.

“Cho đến hôm nay, không có bằng chứng nào cho thấy các biến chứng là do vaccine. Điều quan trọng là các chiến dịch tiêm chủng nên tiếp tục, để chúng ta có thể cứu sống mọi người và ngăn chặn bệnh nặng do virus”, Christian Lindmeier, phát ngôn viên của WHO nói.

Vaccine Covid-19 của AstraZeneca là một trong những vaccine đầu tiên và rẻ nhất được phát triển, được đưa ra thị trường với số lượng lớn kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát. Vaccine này đang được thiết lập để trở thành trụ cột trong các kế hoạch tiêm chủng ở phần lớn các nước đang phát triển.

WHO khuyến cáo các nước nên tiếp tục kế hoạch tiêm chủng với vaccine của AstraZeneca. Ảnh: Getty.

Cơ quan Dược phẩm châu Âu, cho biết số lượng các trường hợp gặp biến chứng đông máu không cao hơn so với trước khi tiêm vaccine.

Các báo cáo về tác dụng phụ của vaccine ở châu Âu đã làm đảo lộn các chương trình tiêm chủng, vốn đang chịu áp lực về triển khai chậm, và sự hoài nghi về an toàn của vaccine ở một số quốc gia.

Hà Lan cho biết họ ghi nhận 10 trường hợp gặp tác dụng phụ sau khi tiêm vaccine AstraZeneca. Nó diễn ra vài giờ sau khi chính phủ nước này đình chỉ chương trình tiêm chủng, sau các báo cáo về tác dụng phụ ở một số quốc gia khác.

Đan Mạch và Na Uy báo cáo các biến chứng xuất huyết, đông máu và lượng tiểu cầu thấp sau khi tiêm vaccine.

Trong khi đó, Đức, Pháp và Italy trở thành ba nước mới nhất đình chỉ việc sử dụng vaccine Covid-19 của hãng AstraZeneca ngày 15/3 do lo ngại nguy cơ gây đông máu của loại vaccine này.

Phía AstraZeneca Plc - nhà sản xuất vaccine - cho biết họ đã tiến hành cuộc khảo sát hơn 17 triệu người đã được tiêm chủng ở Liên minh châu Âu và Vương quốc Anh, mà không có bằng chứng nào về việc tăng nguy cơ đông máu.