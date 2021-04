WHO: Hệ thống quản lý vaccine của Việt Nam hiệu quả

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đánh giá hệ thống quản lý vaccine của nước ta hoạt động hiệu quả và ổn định.

Theo thông tin chính thức vừa được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đưa ra, hệ thống quản lý quốc gia về vaccine (NRA) của Việt Nam đã đạt cấp độ 3.

Hệ thống này đang nỗ lực cải thiện để có thể mở rộng cho mảng dược phẩm và các sản phẩm y tế khác.

WHO đánh giá hệ thống NRA theo Bộ công cụ đánh giá toàn cầu (GBT) với các chức năng và tiêu chí cụ thể nhằm đảm bảo chất lượng, an toàn và hiệu quả của vaccine lưu hành trên thị trường.

Theo đó, thang đánh giá GBT được chia thành bốn cấp độ hoàn thiện:

- Cấp độ 1: Hệ thống quản lý quốc gia bước đầu đã có một số yếu tố cấu thành hệ thống quản lý.

- Cấp độ 2: Hệ thống quản lý quốc gia đang phát triển và thực hiện một phần các chức năng quản lý thiết yếu.

- Cấp độ 3: Chứng nhận quốc gia đã có hệ thống quản lý ổn định, hiệu quả và đồng nhất.

- Cấp độ 4: Hệ thống quản lý của một quốc gia hoạt động với hiệu suất cao và liên tục được cải thiện.

Việt Nam có 4 nhà sản xuất đang nghiên cứu vaccine phòng Covid-19. Ảnh: Văn Nguyện.

Hiện nay, Việt Nam sản xuất được 11 loại vaccine phòng 11 bệnh cho Chương trình Tiêm chủng mở rộng, bao gồm lao, bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan B, viêm não Nhật Bản, tả, thương hàn, sởi, rubella, bại liệt. Ngoài ra, Việt Nam còn có thể sản xuất nhiều loại vaccine khác như: cúm mùa, cúm đại dịch H5N1, rotavirus.

Về Covid-19, Việt Nam có 4 nhà sản xuất đang nghiên cứu vaccine phòng căn bệnh này. Trong đó, 2/4 nhà sản xuất đang thực hiện thử nghiệm lâm sàng và hướng tới đăng ký lưu hành vaccine phòng Covid-19 “made in Vietnam” trong năm 2021. Các nhà máy sản xuất vaccine của Việt Nam hiện nay được xây dựng đủ cung ứng cho nhu cầu trong nước và đáp ứng được nhu cầu xuất khẩu.

TS. Kidong Park, Trưởng đại diện WHO tại Việt Nam, gửi lời chúc mừng Việt Nam về thành tựu mới đạt được. "Thành tựu này tái khẳng định sự hợp tác thường xuyên giữa Chính phủ Việt Nam và WHO trong việc bao phủ tiếp cận vaccine an toàn, hiệu quả và có giá thành phải chăng", ông Kidong Park cho biết.

Đại diện WHO cũng hy vọng trong tương lai, hệ thống quản lý thuốc, vaccine và các sản phẩm y tế khác của Việt Nam sẽ tiếp tục đổi mới để trở thành cơ quan quản lý quốc gia có tính nhất quán cao hơn, hoạt động dựa trên cơ sở khoa học và không bị chi phối bởi các yếu tố chính trị, thương mại.

Vào tháng 4/2015, hệ thống NRA của Việt Nam đạt chứng nhận "Hoạt động tốt" theo thang đánh giá GBT của WHO. Vào năm 2018, WHO đã cử nhóm chuyên gia quốc tế đến Việt Nam đánh giá lại hệ thống NRA dựa vào bộ GBT cập nhật và hoàn thiện hơn (phiên bản V).

Hệ thống NRA của Việt Nam được duy trì và phát triển, đáp ứng được nhu cầu vaccine trong nước, vaccine do Việt Nam sản xuất đáp ứng phần lớn nhu cầu vaccine cho Chương trình Tiêm chủng mở rộng (TCMR).

Ngoài ra, hệ thống này còn tạo tiền đề cho NRA trở thành cơ quan quản lý uy tín, tạo tiền đề xuất khẩu các vaccine sản xuất trong nước và đóng góp vào chuỗi cung ứng vaccine toàn cầu.