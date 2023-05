WHO hạ cấp đậu mùa khỉ

Tại cuộc họp vào tuần này, ủy ban khẩn cấp của WHO về bệnh đậu mùa khỉ (mpox) đã khuyến nghị chấm dứt tình trạng khẩn cấp. Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhất trí với đánh giá này.

Từ đầu năm 2022 đã có hơn 87.000 ca mắc đậu mùa khỉ, với 140 ca tử vong, tại 111 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó, 30.000 trường hợp được ghi nhận tại Mỹ, theo CNN.

Đậu mùa khỉ là bệnh đặc hữu, phát triển từ các vùng ở Tây và Trung Phi và thường được ký sinh từ loài gặm nhấm hoặc động vật có vú nhỏ. Bệnh này có nhiều điểm tương đồng với bệnh đậu mùa.

Hồi tháng 7/2022, WHO tuyên bố mpox là tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu (PHEIC), mức cảnh báo cao nhất mà cơ quan này ban hành với một loại dịch bệnh.

Virus đậu mùa khỉ có thể lây lan qua tiếp xúc với chất dịch cơ thể, vết loét hoặc các vật dụng như quần áo và giường chiếu bị nhiễm virus. Nó cũng có thể lây lan từ người sang người qua giọt bắn.

Mới đây, WHO cũng thông báo Covid-19 không nằm trong mức cảnh báo khẩn cấp y tế toàn cầu. Ngoài hai dịch bệnh trên, cảnh báo PHEIC từng được WHO ban hành với bại liệt, Eloba và virus Zika.

Các câu chuyện về Covid-19

Sách về Covid-19 trong năm 2022 luôn ở vị trí đầu bảng dựa trên mức tiêu thụ và nhu cầu tìm kiếm. Tiêu biểu là The Long Shot và How to Prevent the next Pandemic. Các cuốn sách là sự ghi chép về hành trình chống dịch, cách các nước sở hữu lượng vaccine lớn sản xuất, phân phối đến các khu vực trong thời sản xuất vaccine và ban hành những chính sách ứng biến trong thời điểm virus SARS-CoV-2 lây lan diện rộng.

