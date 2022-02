WHO: 'Giai đoạn cấp tính' của đại dịch có thể kết thúc trong năm nay

WHO công bố nửa triệu ca tử vong từ khi Omicron xuất hiện

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 9/2 tuyên bố nửa triệu ca tử vong do Covid-19 được ghi nhận kể từ khi phát hiện biến chủng Omicron. WHO gọi con số này là "hơn cả bi kịch".