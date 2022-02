WHO công bố nửa triệu ca tử vong từ khi Omicron xuất hiện

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 9/2 tuyên bố nửa triệu ca tử vong do Covid-19 được ghi nhận kể từ khi phát hiện biến chủng Omicron. WHO gọi con số này là "hơn cả bi kịch".

Thế giới đã ghi nhận 130 triệu ca mắc và 500.000 ca tử vong vì Covid-19, kể từ khi biến chủng Omicron xuất hiện vào cuối tháng 11/2021, ông Abdi Mahamud, Giám đốc quản lý sự cố của WHO, cho biết. "Dù trong thời đại có vaccine, nửa triệu người đã chết. Đó thực sự là một điều đáng suy nghĩ", ông Mahamud nói trên các kênh truyền thông của WHO, theo AFP. "Trong khi mọi người đều nói biến chủng Omicron nhẹ hơn, (họ) đã bỏ qua sự thật rằng nửa triệu người đã chết kể từ khi nó được phát hiện. Điều này hơn cả một bi kịch", ông nhận định. Covid-19 đã cướp đi sinh mạng của 5,75 triệu người kể từ tháng 12/2019. Ảnh: Reuters. Bà Maria Van Kerkhove, trưởng nhóm kỹ thuật của WHO về Covid-19, cho biết số ca nhiễm Omicron thực sự "đáng kinh ngạc". Trong khi đó, số ca tử vong trên thực tế cao hơn nhiều so với con số được báo cáo. "Chúng ta vẫn đang ở giữa đại dịch. Nhiều quốc gia vẫn chưa vượt qua thời kỳ đỉnh cao của Omicron", bà nói. Dịch Covid-19 đã khiến gần 5,75 triệu người chết kể từ khi xuất hiện ở Trung Quốc vào tháng 12/2019, theo kết quả thống kê được AFP công bố hôm 8/2. Trong bản cập nhật dịch tễ học hàng tuần được phát hành vào cuối ngày 8/2, WHO cho biết gần 68.000 ca tử vong mới được báo cáo vào tuần trước, tăng 7% so với một tuần trước đó. Tuy nhiên, tổ chức này cũng ghi nhận hiệu quả của các mũi tiêm tăng cường đối với việc giảm tỷ lệ nhập viện và chuyển biến nặng. Đến nay, gần 10,25 tỷ liều vaccine Covid-19 đã được sử dụng trên toàn cầu.