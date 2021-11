WHO cấp phép khẩn cấp cho vaccine Covaxin

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm 3/11 phê duyệt khẩn cấp cho Covaxin, loại vaccine ngừa Covid-19 do công ty Ấn Độ sản xuất, mở ra triển vọng sử dụng trên toàn cầu.

Theo thông báo của WHO, cơ quan này đưa Covaxin do Brahat Biotech (Ấn Độ) phát triển vào danh sách các loại vaccine ngừa Covid-19 được sử dụng khẩn cấp (EUL) được WHO công nhận.

Theo nhóm cố vấn kỹ thuật của WHO, Covaxin mang lại lợi ích vượt trội so với nguy cơ rủi ro. Chế phẩm này cũng đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt của WHO về khả năng ngăn ngừa Covid-19, theo CNBC.

Nhóm chuyên gia của WHO khuyến nghị Covaxin được sử dụng 2 liều, mỗi liều cách nhau 4 tuần. Loại vaccine này phù hợp cho mọi nhóm đối tượng trên 18 tuổi.

Quyết định của WHO có thể thúc đẩy Ấn Độ cam kết chia sẻ vaccine theo cơ chế chia sẻ toàn cầu COVAX, đồng thời nâng cao khả năng tiếp cận vaccine cho các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình.

Một người Ấn Độ được tiêm vaccine ngừa Covid-19. Ảnh: Getty.

Covaxin của Bharat Biotech là loại vaccine ngừa Covid-19 thứ bảy được WHO công nhận.

Khi Covaxin được vào danh sách EUL, đơn vị phát triển Brahat Biotech có thể làm theo hướng dẫn quản lý của WHO và phân phối Covaxin tới nhiều quốc gia trên thế giới. Hàng triệu người dân Ấn Độ sau khi được tiêm vaccine này đã không còn bị ràng buộc bởi các hạn chế đi lại nội địa.

Trước đó, WHO cấp phép khẩn cấp cho hai loại vaccine mRNA do Pfizer/BioNTech và Moderna sản xuất, hai loại vaccine ứng dụng phương pháp vector do AstraZeneca và Johnson & Johnson phát triển, và hai loại vaccine bất hoạt của Sinovac Biotech và Sinopharm (Trung Quốc).