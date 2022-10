WHO cảnh báo châu Âu

WHO và ECDC cảnh báo các dấu hiệu cho thấy một làn sóng lây nhiễm Covid-19 mới đã bắt đầu tại châu Âu.

Trong thông báo đưa ra ngày 12/10, Tổng chức Y tế Thế giới (WHO) và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh châu Âu (ECDC) cảnh báo số ca mắc Covid-19 trên khắp châu lục đang có xu hướng gia tăng, Reuters đưa tin.

"Dù tình thế hiện đã khác so với một năm trước, rõ ràng đại dịch Covid-19 vẫn chưa chấm dứt. Không may là chúng ta đang chứng kiến các chỉ dấu ca mắc gia tăng một lần nữa ở châu Âu, cho thấy một làn sóng lây nhiễm mới đã bắt đầu", WHO và ECDC cảnh báo.

Theo dữ liệu của WHO, châu Âu là khu vực duy nhất ghi nhận số ca mắc Covid-19 có xu hướng gia tăng trong tuần cuối tháng 9, đầu tháng 10. So với tuần trước đó, số ca mắc bệnh tăng 8%.

Các chuyên gia y tế cảnh báo việc người dân đã quá chán nản với tiêm chủng, cũng như nhầm lẫn về các loại vaccine, có thể làm hạn chế khả năng nâng cao tỷ lệ tiêm mũi vaccine tăng cường tại châu Âu.

Trong khi đó, WHO và ECDC cảnh báo hàng triệu người tại châu Âu vẫn chưa tiêm vaccine ngừa Covid-19.

Hai tổ chức y tế kêu gọi các nước châu Âu tiêm đồng thời vaccine cúm và Covid-19 cho người dân trước khi số ca mắc cúm mùa tăng mạnh, điều được dự đoán sẽ xảy ra.

WHO và ECDC cho biết các nhóm cư dân dễ bị tổn thương, gồm người trên 60 tuổi, phụ nữ mang thai, người có bệnh nền, nên tiêm đồng thời vaccine cúm và Covid-19.