Whitney và bản tình ca bất hủ

Sau nửa thập kỷ phát hành, ca khúc “I will always love you” của diva Whitney Houston vẫn mang một sức sống mãnh liệt trong lòng người yêu âm nhạc.

Whitney Houston là một trong những giọng ca nổi tiếng thế giới. Những ca khúc của cô truyền cảm hứng đến nhiều thế hệ người yêu âm nhạc. Chất giọng đẹp, thanh âm trầm ấm, nội lực ấy có thể khơi dậy cảm xúc, lan truyền tình yêu mãnh liệt trong sâu thẳm mỗi con người.

Tên tuổi cô được khẳng định qua loạt “hit” như: I will always love you, I have nothing, Greatest love of all... 48 năm sống trên đời, diva da màu này nhận được hàng trăm giải thưởng lớn nhỏ.

Thế nhưng, cuộc đời giọng ca đầy tài năng ấy lại là cuốn tiểu thuyết với nhiều nốt thăng trầm. Cô vĩnh viễn ra đi đúng một ngày trước lễ trao giải Grammy.

Tròn 10 năm sau ngày mất của Whitney Houston (11/2/2012-11/2/2022) và nhân kỷ niệm ngày lễ tình yêu 14/2, cuốn sách Thương nhớ Whitney đến với bạn đọc Việt Nam. Cuốn sách là lời kể chân thành từ người mẹ của cô về cuộc đời con gái mình và những sóng gió trong sự nghiệp cũng như tình yêu.

Sách Thương nhớ Whitney do mẹ của huyền thoại âm nhạc Whitney (bà Cissy Houston) viết cùng Lissa Dickey. Ảnh: T.V.

Ca khúc bất hủ về tình yêu

Nổi lên với nhiều ca khúc, nhưng người yêu âm nhạc nhớ đến giọng ca Whitney Houston hơn cả với bản tình ca I will always love you viết về tình yêu bất diệt. Với ca từ, giai điệu da diết, ca khúc làm rạo rực trái tim những người đang yêu.

Giai điệu về tình yêu ấy lay động hàng triệu con tim trên thế giới và đưa tên tuổi Whitney Houston vang xa. Sau 5 thập kỷ, nó vẫn mang một sức sống mạnh mẽ trong lòng người hâm mộ.

Chỉ vài giờ sau khi tin tức Whitney Houston qua đời xuất hiện trên báo chí, ca khúc I will always love you đứng đầu bảng xếp hạng Itunes của Mỹ. Cũng trong tuần đó, nó nhanh chóng quay trở lại vị trí thứ bảy trong bảng xếp hạng Billboard Hot 100.

Thương nhớ Whitney là bức chân dung thâm tình, riêng tư và chưa từng được công bố của một trong những nghệ sĩ đáng ngưỡng một nhất trong lịch sử âm nhạc. Tất cả được vẽ nên từ người phụ nữ thương yêu Whitney nhất trên đời - mẹ của cô: Cissy Houston.

Cuốn sách kể về tình yêu, nỗi mất mát và đêm định mệnh khi âm nhạc ngưng đọng mãi trong lòng người hâm mộ Whitney.

Hào quang trên sân khấu đưa Whitney Houston trở thành tên tuổi huyền thoại trong âm nhạc, điện ảnh. Nhưng thật đáng tiếc, giọng ca I will always love you bị phát hiện chết ở khách sạn The Beverly Hilton (California, Mỹ) khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp.

Nhớ lại đêm định mệnh đó, bà Cissy Houston kể: “Câu chuyện đó quá vô lý. Tôi không thể chấp nhận sự thật này. Tinh thần tôi tê liệt vì cú sốc. Tôi thả mình trên ghế bất lực trước nỗi đau xót. Tôi nghe thấy tiếng thét và vài giây sau nhận ra tiếng thét ấy phát ra từ chính mình”.

Phải đến khi trực tiếp trông thấy gương mặt con gái lần cuối, bà mới dần chấp nhận sự thật. Bà cố gắng lạc quan và coi sự ra đi ấy là điều tiếp thêm sức mạnh cho bản thân. Bà cho rằng Whitney đã được yên nghỉ sau nhiều năm mệt mỏi lao động và gặp những trắc trở trong tình yêu.

Trong lời tựa sách, bà Cissy Houston cũng viết: “Cuốn sách này dành tặng đến gia đình, đặc biệt là hai con trai cùng các cháu của tôi. Đây cũng là lời tri ân gửi đến những người hâm mộ tuyệt vời trên khắp thế giới đã yêu thương con gái tôi”.

Whitney Houston - biểu tượng nhạc pop - trong một lần trình diễn năm 2009. Ảnh: Kevork Djansezian / Getty Images.

Người phụ nữ hết mình trong tình yêu

Nhiều năm sau nỗi mất mát lớn lao đó, bà Cissy Houston còn kể lại trong cuốn Thương nhớ Whitney một cách toàn vẹn cuộc đời và nhiều chi tiết về tình yêu của biểu tượng nhạc pop vĩ đại này từ những ngày đầu Whitney theo đuổi sự nghiệp ca hát đến khi bước lên đỉnh cao của danh vọng, trở thành ngôi sao âm nhạc đình đám.

Bên cạnh đó, tác giả cũng thẳng thắn phơi bày cuộc đời Whitney phía sau ánh đèn sân khấu hào nhoáng. Đó là cuộc hôn nhân với đầy đủ nốt thăng trầm của Whitney cùng nam ca sĩ Bobby Brown.

Qua từng trang sách, độc giả có cơ hội tìm hiểu thêm về những câu chuyện “hậu trường” của Whitney, đặc biệt là mối quan hệ tình yêu giữa cô và Bobby.

Bà Cissy Houston kể con gái mình đã trải qua mọi cung bậc cảm xúc trong tình yêu. Tiền vệ Randall Cunningham “say” Whitney như điếu đổ. Cả hai đã hẹn hò vài lần sau khi album Whitney Houston ra mắt.

“Randall muốn cưới con bé làm vợ nhưng không thành. Dù vậy, tôi khá thích Randall. Giai đoạn đó, Nippy (tên gọi thân thương của Whitney) đang mải mê cống hiến cho âm nhạc và Randall quá bận rộn với sự nghiệp đá bóng. Cả hai chẳng còn thời gian dành cho nhau”, bà Cissy nhớ lại.

Kể từ sau mối tình với Randall, Whitney không còn sánh vai với ai cho đến khi Bobby xuất hiện. Đó là một chàng trai có tính cách khá trái ngược cô, lại gặp nhiều điều tiếng trong dư luận. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy ở họ thật khó để tìm ra điểm tương đồng.

Với tâm thế của một người mẹ yêu con, bà Cissy ngăn cản mối quan hệ này vì cảm thấy họ không phù hợp. Thậm chí, giữa hai mẹ con đã xảy ra tranh cãi gay gắt.

“Nhưng Nippy luôn bỏ ngoài tai mỗi khi tôi khuyên can. Nippy muốn ở bên Bobby dù chuyện gì xảy ra. Nói cho cùng thì tôi cũng từng cãi lời gia đình để kết hôn cùng John và bây giờ con gái tôi muốn chọn người đàn ông mà nó yêu. Nippy đã quyết định rằng Bobby chính là tình yêu của đời nó, không ai có thể làm con bé lay chuyển”, bà Cissy hồi tưởng.

Sau cùng, họ kết hôn, trải qua cuộc hôn nhân đầy sóng gió. Câu chuyện mang nét buồn nhưng không hề bi lụy. Điều làm người ta ấn tượng nhất ở Whitney vẫn là một người phụ nữ yêu hết mình, nồng cháy cả trên sân khấu lẫn trong tình yêu.