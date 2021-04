‘What If…?’ đưa toàn bộ anh hùng MCU lên màn ảnh nhỏ

Series hoạt hình mới của Marvel Studios hé lộ kế hoạch lớn trong vũ trụ điện ảnh siêu anh hùng.

Comicbook đưa tin Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU) đang tiến đến cột mốc đa vũ trụ. Khả năng này từng được đề cập trong Doctor Strange (2016) cùng Spider-Man: Far From Home (2019) và sắp tới là hé lộ ở Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Bức ảnh được Anne Talks Comics! chia sẻ. Ảnh: AnneComics.

Trước khi Doctor Strange in the Multiverse of Madness ra rạp vào đầu năm 2022, thuyết đa vũ trụ đã được manh nha đề cập trong các tác phẩm truyền hình của Marvel Studios. Một trong những tiết lộ đầu tiên đến từ bộ phim hoạt hình What If…? - cuộc hội ngộ của hàng loạt siêu anh hùng MCU.

Ngày 10/4, tài khoản Twitter Anne Talks Comics! đã chia sẻ một ảnh chụp tác phẩm minh họa biệt đội Guardians of the Multiverse, với logo phim What If…? bên trên. Mô tả đi kèm bức ảnh viết: "Vừa tìm thấy cái này trong siêu thị... Thú vị đây!".

Từ bức ảnh, nhiều khả năng Gamora (Zoe Saldana) và Black Widow (Scarlet Johansson) sẽ đóng vai trò lớn trong series, với tạo hình tương đồng với phiên bản từng xuất hiện trên màn ảnh rộng. Poster cũng có sự xuất hiện của Strange (Benedict Cumberbatch), Uatu the Watcher (Jeffrey Wright), Thor (Chris Hemsworth) và Erik Killmonger (Michael B. Jordan).

Trước đó, thông tin từng được tiết lộ về What If…? cũng cho thấy Captain Britain (Hayley Atwell) và phiên bản Star-Lord của T'Challa (Chadwick Boseman) sẽ xuất hiện trong phim.

Phiên bản Star-Lord của T'Challa xuất hiện trong What If...?. Ảnh: Disney.

AC Bradley, biên kịch của What If…?, tiết lộ mọi nhân vật tiêu biểu từng xuất hiện trong 23 bộ phim thuộc MCU đều tái xuất ở series truyền hình mới. “Kevin có ý tưởng về việc phát triển các thương hiệu điện ảnh theo những hướng mới, nhưng sẽ không phải lối mỗi tập phim What If…? tương ứng với một tác phẩm điện ảnh.

Trong sự kiện ở D23 Expo, chúng tôi công bố hình ảnh T’Challa trong tạo hình Star-Lord bởi muốn khám phá tiềm năng khi thế giới của Black Panther và Guardians of the Galaxy hòa trộn. Sẽ cần tới hai vũ trụ và đôi ba bộ phim để đan xen hai mạch truyện vào nhau, tạo ra hướng đi mới”, vị biên kịch nói với Discussing Film.

Cũng theo Bradley, sản xuất các tập phim mang quy mô điện ảnh không phải mục tiêu của What If…?: “Mục tiêu của chúng tôi là khẳng định tầm quan trọng của mọi nhân vật đến từ 23 tựa phim thuộc MCU. Bạn sẽ thấy nhiều người trong số họ cùng xuất hiện trong một tập phim”.