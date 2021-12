'West Side Story' của ông hoàng bom tấn Steven Spielberg có đáng xem?

Dù không gặt hái thành công thương mại, "West Side Story" - phim nhạc kịch đầu tiên của đạo diễn Steven Spielberg - được đánh giá cao về chất lượng nội dung.

Thông qua loạt tác phẩm kinh điển gồm Jaws, Jurassic Park, E.T, War of the Worlds, series Indiana Jones… Steven Spielberg thành công tạo nên dấu ấn riêng trong ngành công nghiệp phim ảnh. Ông thường xuyên được ca ngợi như "ông hoàng bom tấn" tại Hollywood.

West Side Story là phim nhạc kịch đầu tiên trong sự nghiệp của đạo diễn Steven Spielberg. Mang ưu thế vượt trội về phần nhìn, West Side Story đem tới màu sắc mới mẻ, vụt sáng vào cuối năm 2021. Dù vậy, khán giả đặt ra câu hỏi liệu tác phẩm của Steven Spielberg có khả năng vượt qua phiên bản gốc.

Điểm cộng trong phiên bản mới

Với 10 tượng vàng Oscar trên 11 đề cử, bộ phim West Side Story ra mắt vào năm 1961 đã trở thành biểu tượng của dòng phim nhạc kịch. Tác phẩm luôn nằm trong danh sách những bộ phim hay nhất mọi thời đại.

Những giai điệu của West Side Story bắt đầu in sâu trong tâm trí Steven Spielberg từ khi ông mới 10 tuổi. Do vậy, việc đưa West Side Story trở lại màn ảnh được coi như mục tiêu "phải thực hiện" của vị đạo diễn 75 tuổi.

Steven Spielberg quyết định giữ nguyên câu chuyện cốt lõi của phiên bản gốc. Lấy bối cảnh thập niên 1950, West Side Story kể về cuộc đối đầu giữa hai băng đảng là Jets, do Riff (Mike Faist thủ vai) cầm đầu, và Sharks, do Bernardo (David Alvarez thủ vai) dẫn dắt. Mâu thuẫn nảy lửa của hai băng đảng diễn ra tại khu ổ chuột sắp bị phá bỏ ở phía Tây thành phố New York hoa lệ.

Xung đột chính giữa hai nhóm nảy sinh từ thực trạng phân biệt chủng tộc trong cộng đồng người da trắng và người nhập cư gốc Puerto Rico. Nếu ở phiên bản gốc, người da màu được xây dựng theo xu hướng phản diện thì tại phiên bản mới, Steven Spielberg đã hoàn toàn lật ngược tình huống. Ông khắc hoạ Jets - băng đảng của người da trắng - với những đứa trẻ sinh ra trong gia đình vướng vào nhiều tệ nạn xã hội, điển hình như trộm cướp, nghiện ngập. Điều này khiến phiên bản mới của West Side Story ghi điểm với giới phê bình điện ảnh hiện đại.

Tuy vậy, Steven Spielberg cũng biết cách tạo nên sự cân bằng, để tác phẩm không nghiêng quá nhiều về một chiều hướng nhất định. Dù người da trắng được xây dựng là thấp kém trong góc nhìn, thì ở phía người da màu, băng Sharks cũng không tốt hơn là bao. Xuyên suốt tác phẩm, họ cho thấy tính cách hiếu thắng, thiếu sự suy nghĩ kỹ càng. Và rồi, kết cục đau thương của phim được tạo ra từ cả hai phía - một sự trả giá cực kỳ hợp lý và ý nghĩa với những gì bộ phim cố gắng xây dựng.

Vấn đề phân biệt chủng tộc tiếp tục được thể hiện trong phiên bản mới của West Side Story.

Phần nhìn bắt mắt, âm nhạc chất lượng

Trong bản gốc ra mắt năm 1961, phần hình ảnh của phim chủ yếu được khai thác dựa trên yếu tố kịch nói, với đa phần khung cảnh xây dựng theo hướng mô phỏng sân khấu, diễn viên ca hát và diễn xuất một cách cường điệu hoá như vở nhạc kịch Broadway. Góc máy phim tập trung khai thác cảnh quay rộng có yếu tố vũ đạo, mang đến cảm giác sống động nhưng thiếu chất điện ảnh.

Với phiên bản của Steven Spielberg, ông tập trung xây dựng khung cảnh thật tại thành phố New York, thay vì chỉ đơn thuần ghi hình trong phim trường. Dù vẫn kết hợp song song diễn xuất và ca hát, các diễn viên trong bộ phim thực hiện điều này một cách tự nhiên.

Đặc biệt, tác phẩm đã phát huy tối ưu hiệu quả của góc máy mang màu sắc tinh tế từ nhà quay phim lừng danh Janusz Kamiński. Nhờ phần thiết kế sản xuất xuất sắc, những con phố đầy tội phạm tại New York trong thập niên 1950, dãy chung cư xập xệ san sát nhau, nhà của Anita, cửa hiệu luôn sáng đèn neon của bà Valentina, trung tâm mua sắm… tất cả cho thấy sự cuốn hút ở phần nhìn.

Mảng thiết kế phục trang và hoá trang của West Side Story cũng tỏ ra không hề kém cạnh. Điều này được thể hiện qua sự đối lập về ngoại hình giữa hai băng đảng: Băng Jets và giới da trắng cổ điển mặc trang phục chứa tông màu đơn giản, trong khi phe người Puerto Rico diện những bộ cánh đầy màu sắc sặc sỡ và trang điểm đậm, mang đúng bản sắc của hòn đảo nhiệt đới.

Tuy nhiên, dù được lấy cảm hứng từ Romeo và Juliet, tuyến truyện của cặp đôi chính không được đầu tư kỹ lưỡng, dẫn tới việc câu chuyện tình yêu của họ chỉ dừng ở bề nổi, mang tính chất làm nền.

Cặp đôi chính của West Side Story không để lại nhiều ấn tượng.

Các phân cảnh xây dựng mối quan hệ giữa hai nhân vật quá ngắn gọn, hơn nữa, cách Ansel Elgort và Rachel Zegler trao đổi ánh mắt không tạo được kết nối sâu sắc. Điều này làm cho cảm xúc của đôi tình nhân có phần giả tạo, mang tính sắp xếp trong mỗi phân cảnh đóng chung. Ngoài ra, Rachel Zegler vẫn để lộ sự non nớt trong diễn xuất, với ánh mắt loạng choạng, mất tập trung tại nhiều phân cảnh, khiến bạn diễn Ansel Elgort khá chật vật để nắm bắt mạch cảm xúc.

Ngược lại, tuyến truyện về Anita tỏ ra vượt trội hơn, khi cô bị mắc kẹt trong mối quan hệ phức tạp với người yêu Bernardo và cô em gái Maria, người đem lòng yêu chàng trai da trắng đã giết chết anh trai mình.

Ariana DeBose, nữ diễn viên vào vai Anita, có nhiều phân cảnh đẹp và khó thực hiện nhất trong phim, điển hình đoạn hợp ca trong trung tâm mua sắm, tiếng hát về thân phận của cô gái đến từ hòn đảo nhiệt đới Puerto Rico trên đất Mỹ, màn biểu diễn sôi động như lễ hội Carnaval trên đường phố New York, hay đặc biệt nhất là cảnh cô một mình đến cửa hàng nhà bà Valentina để gửi lời nhắn từ Maria cho Tony rồi đối đầu với kẻ thù hèn hạ. Thông qua loạt phân cảnh trên, Ariana DeBose đã thể hiện thần thái diễn xuất đỉnh cao, với khả năng điều chỉnh cảm xúc xuất sắc.

Âm nhạc là mảng không thể không nhắc đến trong tác phẩm phim nhạc kịch như West Side Story. Đa phần ca khúc có mặt ở phiên bản mới của phim được sử dụng lại từ bản gốc. Sau khi trải qua quá trình làm mới, hòa âm lại, chúng trở nên phù hợp hơn với khung cảnh và cách kể chuyện của Steven Spielberg.

Thực tế, âm nhạc vốn được đánh giá như thế mạnh sẵn có của West Side Story, mà chỉ qua vài bước điều chỉnh, West Side Story phiên bản mới đã sở hữu phần âm nhạc tuyệt vời, gìn giữ trọn vẹn âm điệu và linh hồn sẵn có trong bản gốc.

Có thể nói, West Side Story là sản phẩm điện ảnh đáng thưởng thức cho những người yêu phim ảnh. Dù có doanh thu gây thất vọng, chắc chắn bộ phim nhạc kịch đầu tay của Steven Spielberg sẽ trải qua mùa giải thưởng đầy thành công.