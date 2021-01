West Brom thắng trận đầu dưới thời HLV Sam Allardyce

Sau 8 trận liên tiếp toàn hòa và thua, West Brom đã có chiến thắng đầu tiên. Thầy trò HLV Sam Allardyce giành 3 điểm đầy cảm xúc ngay trên sân của Wolverhampton. Kết quả này giúp "The Baggies" tiến bước dài trong cuộc đua chống xuống hạng. Đội chủ sân The Hawthorns đã có 12 điểm và chỉ còn kém vị trí an toàn 3 điểm.