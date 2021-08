Wenger trao loạt giải FIFA The Best 2020 cho HLV, cầu thủ Liverpool

FIFA The Best 2020 được tổ chức vào ngày 17/12/2020. Tuy nhên do ảnh hưởng của dịch Covid-19, buổi lễ này phải diễn ra theo hình thức trực tiếp. Tới hôm nay (24/8), một số giải thưởng cá nhân mới được trao tận tay HLV và cầu thủ. HLV Jurgen Klopp giành chiến thắng ở hạng mục "HLV hay nhất".