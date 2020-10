Wenger khẩu chiến với Mourinho

Khi bị Jose Mourinho mỉa mai, Arsene Wenger nhấn mạnh ông từng 2 lần đánh bại người đồng nghiệp tại Premier League.

Sau khi Arsene Wenger ra mắt tự truyện có tên "My Life In Red And White", Jose Mourinho phản ứng: "Bạn sẽ không viết một chương về 12 hoặc 14 trận đấu mà không thắng lần nào. Tại sao Wenger phải nhắc đến tôi trong cuốn tự truyện. Cuốn tự truyện là để bạn tự hào và hạnh phúc. Do vậy, tôi hiểu cho Wenger".

Goal dẫn lời đáp trả của Wenger: "Tôi không quan tâm. Đó là sự khiêu khích thường thấy. Tôi có cảm giác như đang cùng Mourinho ở trong trường mẫu giáo. Tính cách của Mourinho là vậy. Cậu ta sai rồi, tôi đã thắng Mourinho 2 lần. Chúng tôi thắng và có thêm nhiều trận hòa".

Vụ xô xát của Wenger với Mourinho năm 2014. Ảnh: Getty.

Trong quá khứ, Wenger và Mourinho từng là những đối thủ "không đội trời chung". Năm 2014, 2 HLV lão làng của Premier League đã xô xát trong trận đấu ở Premier League năm 2014 giữa Arsenal và Chelsea. Mourinho từng gọi Wenger là HLV "chuyên gia thất bại". Wenger đáp trả và nói Mourinho đang kìm hãm Chelsea vì "sợ thất bại".

Ở cuốn tự truyện, Wenger nhắc đến quãng thời gian cạnh tranh gắt gao cùng Sir Alex Ferguson ở Premier League. "Giáo sư" cũng đề cập đến tình bạn với Sir Alex khi cả 2 không còn ngồi "ghế nóng". Wenger và Sir Alex từng có thời gian gây hấn với nhau. Sau đó, họ là những người bạn tốt.

Wenger hiện giữ vai trò Giám đốc Phát triển Toàn cầu của FIFA. Ông chia tay Arsenal sau mùa giải 2017/18 và từng nhận công việc chuyên gia bóng đá ở BeIN Sports. HLV Wenger được nhiều CLB liên hệ, nhưng chưa sẵn sàng trở lại "ghế nóng".

"Giáo sư" tiết lộ từng được Real ngỏ lời trong thời gian dẫn dắt Arsenal. Tuy nhiên, ông không ra đi vì muốn giúp CLB vượt qua giai đoạn khó khăn, đặc biệt là trong thời điểm Arsenal xây sân Emirates. "Đúng, tôi đã từ chối họ 2 lần", Wenger khẳng định.