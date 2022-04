Webtretho chính thức hoạt động dưới sự điều hành của The Parentinc

The Parentinc được biết đến với thương hiệu nổi tiếng theAsianparent - nền tảng nội dung, cộng đồng, thương mại dành cho phụ nữ và các bà mẹ trẻ hàng đầu tại Đông Nam Á.

The Parentinc còn sở hữu và vận hành Mama’s Choice - nhãn hàng tiêu dùng chuyên sản xuất các mặt hàng gia dụng, sản phẩm cho mẹ và bé an toàn, tự nhiên. Sản phẩm của Mama’s Choice được thiết kế và kiểm định tại Singapore, đạt tiêu chuẩn Halal, được hàng triệu gia đình châu Á tin dùng.

Webtretho là thương hiệu nổi tiếng được các bà mẹ trẻ tin tưởng trong 2 thập kỷ qua. Việc kết hợp Webtretho với tiềm lực công nghệ và thương mại mạnh mẽ của The Parentinc sẽ mang lại thời kỳ mới, giúp cha mẹ Việt chăm sóc thai kỳ và nuôi dưỡng con cái khỏe mạnh hơn.

Bà Roshni Mahtani-Cheung, Nhà sáng lập và Giám đốc Điều hành của Tập đoàn The Parentinc chia sẻ: “Chúng tôi hy vọng sự hợp tác này sẽ giúp cả hai cùng phát triển, tạo bước tiến lớn trong hành trình thực hiện sứ mệnh chung”.

Nikki Assavathorn, Giám đốc khu vực The Parentinc tại Thái Lan và Việt Nam, cho biết: “The Parentinc với sản phẩm theAsianparent là cộng đồng nuôi dạy con hàng đầu tại 11 quốc gia. Việc kết hợp cộng đồng người dùng Webtretho tại Việt Nam và công nghệ của The Parentinc sẽ giúp các đối tác quảng cáo tiếp cận đúng khách hàng tiềm năng, thời điểm, cũng như truyền tải thông điệp chuẩn xác. Với sự phát triển không ngừng về công nghệ và những giải pháp đổi mới mỗi ngày, cả hai sẽ mở ra cơ hội cho các đối tác quảng cáo tiếp cận 50 triệu gia đình trên thế giới”.

Trong khi đó, bà Phan Thanh Hương, Giám đốc điều hành của Webtretho, cho biết đây là giai đoạn phát triển mới dành cho Webtretho. “Với sự tương hợp giữa 2 thương hiệu, tôi tin việc hợp tác này sẽ đẩy mạnh tăng trưởng cho hoạt động của Webtretho và Bé Yêu, thông qua các mô hình kinh doanh sáng tạo để khai phá tiềm năng phát triển tại thị trường trong nước và khu vực”, bà Hương nói thêm.

The Parent Inc. (tên gọi khác: Tickled Media Pte. Ltd) có trụ sở tại Singapore, là một trong những công ty công nghệ phát triển nhanh nhất châu Á, sở hữu TheAsianparent, nền tảng cộng đồng và chia sẻ nội dung cho phụ huynh, có mặt trên 11 quốc gia châu Á. Ngoài ra, The Parent Inc. còn sở hữu và vận hành nhãn hàng tiêu dùng Mama’s Choice. Đây là nhãn hàng sản xuất và bán lẻ các sản phẩm chăm sóc sức khỏe, đồ gia dụng cho gia đình, an toàn, tự nhiên, đạt chuẩn Halal và được cơ quan nhà nước của Singapore cấp phép.

Webtretho là mạng xã hội Việt Nam được thành lập từ năm 2002. Với lịch sử 20 năm, Webtretho một trong những là diễn đàn trực tuyến hàng đầu dành cho phụ nữ Việt Nam, thu hút hàng triệu người dùng và truy cập mỗi năm. Ngoài ra, Webtretho cũng vận hành ứng dụng Bé Yêu, cộng đồng dành cho cha mẹ với hơn 2 triệu thành viên. Đây là nơi chia sẻ kinh nghiệm từ các bệnh viện sản nhi và nhiều bác sĩ chuyên khoa trên cả nước.