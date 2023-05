Webtoon là làn sóng xuất khẩu văn hóa mới nhất của Hàn Quốc

Theo Bloomberg, webtoon đã âm thầm phát triển và thu hút một lượng lớn khán giả tại Mỹ.

Nhân vật trong True Beauty - một webtoon chinh phục độc giả phương Tây.

Sự bùng nổ của truyền hình Hàn Quốc tại Mỹ khiến bất kỳ ai có tài khoản Netflix cũng khó có thể bỏ qua. Nhưng trong khi khán giả Mỹ say sưa với Squid Game và All Of Us Are Dead trong 2 năm qua, thì một hiện tượng văn hóa Hàn Quốc khác đang âm thầm len lỏi vào đời sống công chúng và truyền thông Mỹ: webtoon.

Hai thập kỷ webtoon phát triển và vươn mình khỏi Hàn Quốc

Webtoon là những bộ truyện tranh mạng đầy màu sắc có thể đọc trên thiết bị di động. Các cuốn truyện thường được chia thành nhiều tập ngắn đăng dài kỳ. Kể từ khi xuất hiện cách đây gần hai thập kỷ, webtoon đã trở thành một “thế lực” ở nước sở tại và được thúc đẩy nhờ các công ty Hàn Quốc như Naver Corp và Kakao Corp.

Các nền tảng truyền thông này giúp tác giả dễ dàng phát hành những nội dung có thể không hấp dẫn các nhà xuất bản truyền thống.

Cũng như các hình thức phân phối kỹ thuật số mới lạ khác, webtoon giúp các nhà sáng tạo mới tiếp cận lượng lớn khán giả và trong một số trường hợp, kiếm được số tiền đáng kể. Với xu hướng này, nội dung trên webtoon có sức hấp dẫn vượt ra ngoài đối tượng độc giả truyện tranh truyền thống là nam giới trẻ tuổi.

Naver, tập đoàn cũng điều hành công cụ tìm kiếm phổ biến nhất của Hàn Quốc, đã thành lập một công ty con có trụ sở tại Los Angeles vào năm 2016 để tập trung vào thị trường Mỹ. Bộ phận webtoon tại Mỹ được gọi là Webtoon America do ông Ken Kim quản lý. Chi nhánh này cũng thuộc công ty webtoon toàn cầu của Naver - Webtoon Entertainment.

Webtoon thu hút một lượng lớn độc giả ở Mỹ. Ảnh: BT file.

Cho tới nay, Webtoon America đã trở thành nền tảng webtoon khu vực lớn thứ hai của Naver, sau thị trường nền tảng Hàn Quốc.

Trong số 86 triệu người dùng webtoon của Naver tính đến tháng 6 vừa qua, hơn 12 triệu người ở Mỹ, nhiều hơn gấp đôi con số từ năm 2019.

Lúc đầu, Naver gieo mầm cho các hoạt động tại Mỹ bằng nhiều câu chuyện Hàn Quốc đã được điều chỉnh nội dung cho phù hợp với khán giả Mỹ. Sau đó, công ty này tuyển dụng các tác giả không phải người Hàn Quốc để sáng tạo webtoon cho độc giả toàn cầu.

Theo ông Kim Junkoo, Giám đốc điều hành Webtoon America, họ thậm chí đang lên kế hoạch niêm yết cổ phiếu tại Mỹ. Ông thông tin thêm: “Chúng tôi đã thử nghiệm việc kinh doanh tại thị trường của mình. Và mô hình đó có hiệu quả rõ ràng”.

Webtoon America vẫn chưa có lãi và ban lãnh đạo công ty đã nói với các nhà đầu tư ngày 8/5 rằng họ phải chuẩn bị cho việc niêm yết cổ phiếu công khai, dự kiến ​​vào năm 2024.

Họ cũng đề cập tới những nỗ lực kiếm tiền từ webtoon thông qua quảng cáo và dự kiến sẽ có lãi vào cuối năm nay.

Ngoài thu tiền khi người dùng đăng ký đọc truyện và phí quảng cáo, webtoon có thể kiếm tiền thông qua bán sản phẩm truyền hình, phim hoặc các thỏa thuận cấp phép khác.

Ông Ken Kim, một đại diện của Webtoon America. Ảnh: Bloomberg Businessweek.

Webtoon mở thêm đường lan tỏa văn hóa Hàn Quốc

Một trong những tác phẩm thành công lớn nhất của Webtoon Entertainment là Lore Olympus của tác giả Rachel Smythe. Đây là một câu chuyện kể hiện đại về vụ bắt cóc Persephone trong thần thoại Hy Lạp.

Phiên bản webtoon, bao gồm hơn 200 tập dài kỳ, cũng đã được chuyển đổi thành tiểu thuyết đồ họa từng đoạt giải thưởng và đứng đầu danh sách bán chạy nhất của New York Times cho thể loại này.

Lore Olympus đã giành được Giải thưởng Harvey cho sách điện tử vào năm 2021 và 2022, cùng giải thưởng Eisner cho truyện tranh mạng hay nhất vào năm 2022.

Ông Son Jeho, một tác giả người Hàn Quốc chuyên viết webtoon, cho biết thành công của tác phẩm trên cho thấy tiềm năng phát triển của webtoon ở Mỹ.

Ông nói: “Khi thị trường trở nên lớn hơn, ngành công nghiệp này sẽ ngày càng lớn. Có lẽ là một cái gì đó ngoài sức tưởng tượng của tôi”.

Ông Son cho biết sự tương thích với xã hội của webtoon hấp dẫn những người dùng trẻ tuổi, những người thường dán mắt vào điện thoại thay vì dành cả buổi chiều trong các cửa hàng truyện tranh.

Người đọc thường cũng có thể phản hồi ngay lập tức với các tập mới bằng cách để lại nhận xét, thông qua ứng dụng webtoon chuyên dụng hoặc ứng dụng đọc thông dụng.

Ông nói: “Đó là một ngành siêu nhạy cảm, luôn bắt kịp với các xu hướng thị trường mới nhất”.

Webtoon cũng đang thúc đẩy các hình thức văn hóa khác của Hàn Quốc đi ra thị trường quốc tế. Bộ phim kinh dị đình đám của Netflix All Of Us Are Dead - một trong những chương trình không nói tiếng Anh thành công nhất của nền tảng này, được đo bằng số giờ đã xem trong 28 ngày đầu tiên và một bộ phim hot khác là Hellbound cũng có nguyên tác là là webtoon.

Netflix đã thông báo vào ngày 25/4 rằng họ sẽ mở rộng đầu tư vào Hàn Quốc, nơi tập đoàn này hiện diện từ năm 2016. Netflix dự kiến chi 2,5 tỷ USD vào nội dung của Hàn Quốc trong bốn năm. Và có thể hy vọng rằng một số chương trình sẽ xuất phát từ webtoon.

Ông Woody Lee, người sáng lập và giám đốc điều hành của Kenaz, một công ty sản xuất webtoon, ước tính khoảng 30% phim truyền hình Hàn Quốc đang trong quá trình phát triển có nguồn gốc từ webtoon.

Ông Lee cho biết các nhà sản xuất ở Hàn Quốc và nước ngoài coi những webtoon nổi tiếng là dấu hiệu cho thấy một câu chuyện có sẵn lượng khán giả có thể tăng cơ hội thành công.

“Tôi thấy rất nhiều đèn xanh từ thế giới Hollywood”, ông nói thêm.