Website MU sập sau tin Cristiano Ronaldo gia nhập

23h ngày 27/8 (giờ Việt Nam), website chính thức của MU gặp tình trạng khó truy cập sau thông báo Cristiano Ronaldo trở lại đội bóng này.

Trong 20 phút, bài viết thông báo Cristiano Ronaldo quay lại khoác áo MU trên fanpage của đội bóng đạt hơn 300.000 tương tác, 126.000 chia sẻ. Bài đăng ngắn gọn với dòng chữ "Welcome home Cristiano Ronaldo". Kèm với mô tả là liên kết dẫn đến website của MU. Tuy vậy, khi nhấp vào liên kết này, nhiều người dùng cho biết họ nhận được thông báo trang web này hiện không hoạt động.

Theo thống kê từ SimilarWeb, trang web chính thức của MU xếp hạng thứ 8.442 trên toàn thế giới và 902 tại Anh với khoảng 7,84 triệu lượt truy cập trong tháng 7.

Trang chính thức của MU truy cập chập chờn sau thông báo Cristiano Ronaldo trở lại Old Trafford.

Ngoài website chính thức đón nhận lượt truy cập lớn từ người hâm mộ, các trang mạng xã hội khác của Man United cũng bùng nổ số lượng tương tác.

Trong 30 phút, hơn 4,3 triệu lượng tương tác trên Instagram của Manchester United trong bài đăng công bố Ronaldo trở về "nhà hát của những giấc mơ". Gần 300.000 lượt bình luận chúc mừng CR7 và quỷ đỏ.

Trên Twitter, chỉ mất 30 phút để thông báo của MU đạt gần 500.000 retweet và 800.000 lượt thích.

Trước khi trở lại MU, Ronaldo được đồn đoán gia nhập Man City. Tuy nhiên, theo chuyên gia săn tin chuyển nhượng Fabrizio Romano, mọi cuộc đàm phán giữa CR7 và nhà ĐKVĐ Premier League chỉ bằng miệng chứ không có giấy tờ chính thức.

Người hâm mộ Cristiano Ronaldo và MU bày tỏ sự vui mừng trước tin tiền đạo Bồ Đào Nha trở lại câu lạc bộ nơi anh từng gặt hái nhiều thành công. Ảnh: Getty.

Vào tối ngày 27/8 (giờ Hà Nội), đội chủ sân Etihad đã chọn phương án rút lui. Trên trang cá nhân, trung vệ đội trưởng của Man Utd, Harry Maguire cũng đã đăng dòng trạng thái: "Chào mừng trở về nhà, Cristiano".

Ronaldo là tân binh thứ 4 của Man Utd trong kỳ chuyển nhượng hè năm nay. Trước đó, MU đã chi 82 triệu euro để chiêu mộ Jadon Sancho, 40 triệu euro cho Raphael Varane và đưa thủ môn Tom Heaton trở lại dưới dạng tự do.

Đây không phải lần đầu website của MU sập. Tháng 12/2018, sau thông tin huấn luyện viên Mourinho bị sa thải, trang web của Manchester United (M.U) đã không thể truy cập được. Trang Manutd.com chỉ hiện dòng chữ "The specified URL cannot be found".