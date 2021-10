Website giúp cơ sở kinh doanh tại TP.HCM đăng ký mã QR

Để hoạt động trở lại, các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn TP.HCM cần đăng ký mã QR để giám sát nguy cơ lây nhiễm.

Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM đã đưa vào vận hành Cổng thông tin An toàn Covid tại địa chỉ antoan-covid.tphcm.gov.vn. Website được xây dựng với mục tiêu ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ bảo vệ sức khỏe người dân, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh tại TP.HCM từng bước trở lại hoạt động, đảm bảo thích ứng an toàn với dịch.

Việc đăng ký mã QR, tổ chức đáp ứng bộ tiêu chí an toàn sẽ phải hoàn thành trước ngày 8/10.

Trong giao diện chính của Cổng thông tin An toàn Covid TP.HCM, người dân có thể đăng ký cấp mã QR cá nhân trong trường hợp chưa có mã trên app Y tế HCM. Các tổ chức, doanh nghiệp muốn trở lại hoạt động cần đăng ký mã QR dành cho tổ chức để quản lý và giám sát.

Cổng thông tin An toàn Covid-19 giúp doanh nghiệp đăng ký mã QR, tham khảo bộ tiêu chí an toàn phòng chống dịch tại TP.HCM.

Sau khi được cấp mã QR và tài khoản quản trị, các tổ chức sẽ dùng mã QR để quản lý hoạt động sản xuất hoặc kinh doanh. Đối với nhân viên hoặc khách hàng đến công ty, các đơn vị quét mã QR của từng người (trên smartphone hoặc in ra giấy).

Nếu mã QR hiển thị nhân viên, khách hàng là F0 hoặc từng tiếp xúc F0, đơn vị có thể từ chối tiếp đón. Trong trường hợp có F0 từng đến công ty, ứng dụng sẽ thông báo cho doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh để đưa ra biện pháp khoanh vùng, xử lý phù hợp.

Ngoài tạo mã QR, các doanh nghiệp cần đáp ứng Bộ tiêu chí an toàn phòng, chống dịch Covid-19 cho từng lĩnh vực. Trang chủ Cổng thông tin An toàn Covid TP.HCM cũng bao gồm đường dẫn đến bộ tiêu chí an toàn cho các lĩnh vực cụ thể. Các doanh nghiệp còn được chia sẻ dữ liệu phòng chống dịch có liên quan nhằm phục vụ sản xuất, kinh doanh an toàn.

Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất sẽ có thời gian từ nay đến 8/10 để tổ chức lại lao động và đảm bảo đáp ứng bộ tiêu chí an toàn, trang bị máy đọc mã QR, cài đặt ứng dụng để kiểm tra người đến giao dịch... Cơ sở đã hoàn thành các thủ tục này có thể hoạt động. Từ 8/10, TP.HCM sẽ kiểm tra việc doanh nghiệp chấp hành yêu cầu trong chỉ thị và kiểm tra mã QR của đơn vị.

Trong thời gian đầu áp dụng bình thường mới, người dân tại TP.HCM sử dụng các app VNeID và Y tế HCM để khai báo di chuyển, theo dõi lịch sử tiêm vaccine. Đại diện Sở TT&TT TP.HCM cho biết các tính năng trong app sẽ dần được tích hợp vào PC-Covid. Sau giai đoạn chuyển tiếp, Y tế HCM sẽ trở thành một tiện ích trong ứng dụng PC-Covid Quốc gia.