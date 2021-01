Mạng xã hội Gab cho biết đã thu hút 10.000 thành viên mỗi giờ sau khi ông Trump bị Twitter cấm vĩnh viễn tài khoản.

Trong tuyên bố của Gab ngày 9/1, dịch vụ này có hơn 10.000 thành viên đăng ký mới mỗi giờ. Lượng người dùng Gab tăng đột biến sau khi ông Trump bị Twitter khóa tài khoản vĩnh viễn, còn Parler - mạng xã hội cho giới cực hữu - bị gỡ khỏi kho ứng dụng của Apple và Google.

Gab cũng là mạng xã hội cho giới cực hữu, được thành lập vào năm 2016 bởi Andrew Torba với chính sách đề cao tự do ngôn luận.

Gab là mạng xã hội được giới cực hữu ưa thích. Ảnh: Chụp màn hình.

Cách hoạt động của Gab khá giống Twitter. Những bài đăng phổ biến được ưu tiên hiển thị trong bảng tin, tổng hợp tin tức và tương tác giữa người dùng.

Tháng 10/2018, Vox cho biết Gab có khoảng 465.000-800.000 người dùng. Tháng 7/2020, Fox Business thống kê lượng tài khoản trên Gab tính đến tháng 4 cùng năm là 1,1 triệu, và 3,7 triệu lượt truy cập hàng tháng trên thế giới.

Sau khi Điện Capitol bị tấn công bởi những người ủng hộ Trump ngày 6/1 (giờ Mỹ), Torba cho biết lưu lượng truy cập Gab tăng 40%. Đến 9/1, Gab tuyển bố thu hút hơn 10.000 thành viên mới mỗi giờ, với khoảng 12 triệu lượt truy cập trong 12 giờ gần nhất.

Năm 2017, Gab từng bị xóa khỏi Play Store do vi phạm chính sách về phát ngôn thù địch, bị từ chối phát hành trên App Store cũng với lý do tương tự. Năm 2018, Gab bị công ty cung cấp tên miền, Go Daddy, tiết lộ tay súng bị cáo buộc giết 11 giáo dân tại Pittsburgh là thành viên hoạt động tích cực trên trang.

Việc Tổng thống Trump bị Twitter khóa tài khoản còn khiến người ủng hộ ông tràn sang Parler, mạng xã hội có chính sách thoải mái với giới cực hữu.

Ông Trump đã bị nhiều mạng xã hội khóa tài khoản sau vụ bạo loạn tại Điện Capitol ngày 6/1. Ảnh: Shutterstock.

Tuy nhiên, Apple và Google thông báo sẽ xóa Parler khỏi kho ứng dụng do vi phạm chính sách. Trong suốt cuộc bạo loạn, nhiều tài khoản chia sẻ trên Parler đường đi tránh cảnh sát, công cụ tốt nhất để phá khóa cửa, gửi hình cầm súng tiến về Điện Capitol.

"Chúng tôi vẫn tìm thấy những đe dọa bạo lực trực tiếp, hay các lời kêu gọi thực hiện hành vi phi pháp. Những biện pháp này không đủ để đối phó với sự bùng nổ về nội dung nguy hiểm, đáng chê trách trên mạng xã hội này", Bloomberg trích thư phản hồi của Apple khi công bố xóa Parler. Ứng dụng này vẫn có thể quay trở lại nền tảng iOS nếu chứng minh được khả năng lọc nội dung nguy hiểm.

Tuy nhiên, đòn đau nhất với Parler có thể đến từ Amazon, công ty này cho biết sẽ ngừng cung cấp dịch vụ máy chủ cho Parler, buộc mạng xã hội này phải tìm nhà cung cấp khác hoặc chịu cảnh không thể truy cập.