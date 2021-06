Wayne Rooney đã sai khi nói về Grealish

Jack Grealish vào sân từ ghế dự bị và là nhân tố làm thay đổi cục diện trận Anh thắng Đức 2-0 ở vòng 1/8 Euro tối 29/6 (giờ Hà Nội).

Trước màn so tài giữa Anh và Đức, Rooney dự đoán: "Tuyển Đức chơi với sơ đồ 3 trung vệ và tấn công biên, do đó huấn luyện viên (HLV) Southgate phải xếp 2 tiền đạo có tốc độ cao đá chính cùng Kane. Đây là trận đấu dành cho tốc độ của Rashford ở cánh trái, hướng đối diện là Sterling, Saka hoặc Sancho. Đức luôn áp sát quyết liệt, do đó việc có quá nhiều cầu thủ cầm bóng sẽ khiến tuyển Anh nguy hiểm".

HLV Southgate chuyển từ sơ đồ 4-2-3-1 sang 3-4-3 cho tuyển Anh đối đầu Đức. Như nhận định từ Rooney, Grealish dự bị. Tuyển Anh tấn công biên dồn dập trong 60 phút, nhưng không hiệu quả. Các quả tạt, căng ngang của "Tam sư" đều vô hại. Từ phút 69, Southgate đưa Grealish vào sân và cục diện tại Wembley bắt đầu đổi chiều.

Grealish vào sân là bước ngoặt của tuyển Anh. Ảnh: Getty.

Grealish ngay lập tức tạo cảm hứng mới cho lối chơi của tuyển Anh. Tiền vệ sinh năm 1995 dạt cánh trái, trong khi Sterling sang phải. Với Grealish và Shaw, cánh trái trở thành hướng tấn công chủ lực của "Tam sư" và tạo ra khác biệt. Phút 69, Grealish chuyền cho Shaw thoát xuống. Sau đó, Shaw căng ngang cho Sterling mở tỷ số.

Trong tình huống Harry Kane nhân đôi cách biệt, Grealish là người thực hiện quả tạt chuẩn xác từ cánh trái, dọn cỗ cho thủ quân tuyển Anh đánh đầu tung lưới Đức. Trước đó, Shaw chuyền cho Grealish, rồi thủ quân Aston Villa kiến tạo cho Kane.

Kevin Phillips, chuyên gia Sky Sports, nhấn mạnh: "Grealish phải được đá chính. Các chuyên gia, nhà báo đều nghĩ tới chuyện đó. Cậu ấy đóng góp nhiều cho tuyển Anh về tính sáng tạo, tìm kiếm quả phạt và cầm bóng chắc chắn. Luôn có sự khác biệt ở đôi chân Grealish".

Cựu trung vệ John Terry nhận định: "Grealish tỏa ra năng lượng đặc biệt. Cho dù trước mặt Grealish có 4-5 cầu thủ, cậu ấy vẫn quyết tâm nhận bóng. Đây là nhân tố đặc biệt của tuyển Anh".

Trước đó, HLV Jose Mourinho cũng chỉ trích HLV Southgate khi không trọng dụng Grealish. "Người đặc biệt" nhấn mạnh tuyển Anh không có quá nhiều cầu thủ cầm bóng chắc chắn và câu được quả phạt nguy hiểm. Grealish chính là yếu tố đặc biệt để giải quyết bài toán đó cho "Tam sư" ở Euro 2020.