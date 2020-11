Warner Bros. và ‘Sinh vật huyền bí’: Đâm lao đành phải theo lao?

Loạt phim ngoại truyện “Harry Potter” dự kiến kéo dài năm phần. Nhưng hàng loạt tranh cãi xoay quanh chuỗi tác phẩm có lẽ còn ly kỳ hơn cả những gì diễn ra trên màn ảnh.

Hôm 2/11, tòa án Anh quốc phán quyết tờ The Sun có thể hợp pháp gọi Johnny Depp là “kẻ vũ phu” (wife beater), rằng có bằng chứng cho thấy nam diễn viên đã đẩy vợ cũ Amber Heard vào tình thế khiến cô “lo sợ cho mạng sống của bản thân”.

Với việc Johnny Depp rời khỏi vai diễn phù thủy hắc ám Gellert Grindelwald do những cáo buộc bạo hành Heard, loạt Fantastic Beasts lại phát sinh thêm hàng loạt vấn đề vốn đã chất chồng.

Từ những bê bối liên quan đến diễn viên và tác giả cho tới quyết định tìm kiếm diễn viên thay thế, tại sao Warner Bros. vẫn tiếp tục muốn “cố đấm ăn xôi” cho một thương hiệu phim có quá nhiều rắc rối?

Chiêu trò và những tranh cãi

J.K. Rowling - tác giả loạt tiểu thuyết Harry Potter - là người nắm vai trò biên kịch và sản xuất Fantastic Beasts. Trước khi phần đầu Fantastic Beasts and Where to Find Them (2016) ra mắt, bà hé lộ bộ phim sẽ lý giải mối xung khắc giữa thầy hiệu trưởng Albus Dumbledore (Jude Law) và phù thủy hắc ám Gellert Grindelwald (Depp).

Nữ văn sĩ bất ngờ tuyên bố với người hâm mộ rằng Dumbledore và Grindelwald hồi còn trẻ từng yêu nhau. Nhiều ý kiến cho rằng đây thực chất chỉ là chiêu trò câu kéo của J.K. Rowling bởi bà từ chối viết hoặc bổ sung chi tiết vào nguyên tác mà chỉ nói miệng.

Fantastic Beasts úp mở nhiều tình tiết mới trong thế giới phù thủy của J.K. Rowling, trong đó có việc thầy Dumbledore và Grindelwald từng yêu nhau.

Một mặt, chuyện tình đồng tính giữa hai nhân vật đại diện cho phe thiện - ác thu hút độc giả cấp tiến. Nhưng mặt khác, tình tiết có thể khiến người hâm mộ bảo thủ cảm thấy không hài lòng.

Tương tự, vở kịch Harry Potter and the Cursed Child ra mắt năm 2016 được quảng cáo với chi tiết con trai của Harry Potter là Albus và con trai của Draco Malfoy là Scorpius yêu nhau. Trên thực tế, hai nhân vật này không hề có trao đổi nào lãng mạn, chứ đừng nói đến một nụ hôn.

Trong bộ phim đầu của loạt Fantastic Beasts, mối quan hệ giữa Dumbledore và Grindelwald cũng sống sượng như chính tuyên bố của “mẹ đẻ” Harry Potter. Phần tiếp theo mang tên The Crimes of Grindelwald thì được quảng cáo ngầm là bộ phim “mang tính cách mạng” khi có nhân vật chính là người đồng tính. Nhưng tất nhiên, không có nhân vật nào nói một lời về đời sống tình cảm của Albus Dumbledore trong kịch bản.

Cảnh phim gượng gạo giải thích mối quan hệ giữa Dumbledore và Grindelwald.

Hồi tháng 4, Ezra Miller - ngôi sao thủ vai Credence Barebone trong Fantastic Beasts - bị réo tên trên mặt báo sau khi có hành động bóp cổ và quật ngã một người hâm mộ.

Công chúng đòi đuổi anh khỏi cả loạt phim phù thủy lẫn DCEU (nơi Miller nhận vai The Flash) khi clip 30 giây ghi lại hành vi “cục súc” của nam diễn viên bị tung lên mạng Internet. Sau nhiều tháng, cả Ezra Miller lẫn Warner Bros. vẫn hoàn toàn im lặng trước vụ việc này.

J.K. Rowling mang tiếng phản bội chính độc giả

J.K. Rowling trong những tháng qua tiếp tục trở thành chủ đề gây tranh cãi khi sử dụng tầm ảnh hưởng của bản thân để đưa ra các phát ngôn trên Twitter bị cho là kỳ thị người chuyển giới. Trong bài luận dài 3.700 từ mà nữ tác giả công bố, bà ngụ ý rằng người chuyển giới là những cá nhân không biết làm gì với danh tính của bản thân.

Thậm chí, Rowling còn đi xa hơn khi cho rằng đồng ý để người chuyển giới nữ dùng nhà vệ sinh nữ tức là tạo cơ hội cho những kẻ “biến thái” có thể hành hung phụ nữ “thực sự.” Cuối năm nay, nữ văn sĩ dự kiến tung ra một cuốn sách mới có nhân vật phản diện là một phụ nữ chuyển giới.

J.K. Rowling trở thành tâm điểm chỉ trích khi có những phát ngôn mang tính kỳ thị người chuyển giới.

Quan điểm của J.K. Rowling khiến nhiều người hâm mộ và cả những diễn viên nổi tiếng của loạt phim chuyển thể Harry Potter phản đối. Fan tin rằng thần tượng của họ đã phản bội lại những giá trị do chính bà tạo ra.

Thế hệ trẻ đọc Harry Potter với niềm tin về một cậu bé phù thủy chiến thắng sự thù ghét bằng tình yêu, chiến thắng định kiến bằng sự chấp nhận. Những độc giả trung thành nhất đã nhìn nhận bộ truyện như một cuốn sách hướng dẫn để sống tốt đời đẹp đạo, để vượt qua bức tường kỳ thị trong xã hội. Chứng kiến người đã dạy họ bài học trân quý đó trở thành kẻ kêu gọi sự chia rẽ đối với người chuyển giới, không ít fan cảm thấy vô cùng thất vọng.

Cái đích xa hơn của Warner Bros.

Quá trình thực hiện Fantastic Beasts 3 vướng phải vô số khó khăn khi dịch Covid-19 bùng phát. Lịch quay phim bị ngưng trệ, diễn viên không thể đến phim trường, địa điểm quay phim đóng cửa, tất cả nằm trong kịch bản chung của Hollywood thời đại dịch.

Fantastic Beasts 3 đành phải lùi lịch ra mắt sang mùa hè 2022. Trong khi Johnny Depp nhận được thù lao đầy đủ ngay cả khi không được đóng phim, hãng Warner Bros. phải gấp rút tìm kiếm người thay thế. Mads Mikkelsen hay Colin Farrell hiện là hai trong số những cái tên được cân nhắc để đảm trách vai Grindelwald.

Trong khi đánh mất Johnny Depp có thể gây ảnh hưởng đến danh tiếng bộ phim, thì lịch ra mắt của Fantastic Beasts 3 cũng là một vấn đề không đau đầu. Nhìn vào danh sách phim dự kiến ra rạp mùa hè 2021 và 2022, công chúng có cảm giác như đang nhìn lại danh sách phim 2020.

Có quá nhiều bom tấn đã bị hoãn và đổi lịch chiếu. Theo đó, các tựa phim lớn đáng ra sẽ ra mắt trong năm nay đành chen chúc tìm kiếm các suất chiếu còn lại vào hai năm tới. Wonder Woman 1984, 007: No Time to Die, Black Widow, Top Gun: Maverick, Fast & Furious 9, Minions 2, Jungle Cruise, Spiral hay The Hitman’s Wife’s Bodyguard đều là những cái tên tranh chấp phòng vé năm sau.

Lựa chọn ra mắt vào tháng 7/2022 lúc này khiến bộ phim phù thủy có thể phải đối đầu với những cái tên sừng sỏ như John Wick: Chapter 4, Jurassic World: Dominion, Captain Marvel 2…

Warner Bros. rất muốn biến Harry Potter and the Cursed Child thành phim điện ảnh.

Trước đó, loạt Fantastic Beasts chứng kiến mức doanh thu trồi sụt. Phần đầu được tán dương thu về hơn 800 triệu USD toàn cầu trong một năm màn ảnh bị thống trị bởi phim siêu anh hùng. Ngược lại, The Crimes of Grindelwald hứng chịu không ít đánh giá tiêu cực với doanh số tụt xuống 656 triệu USD .

Câu trả lời cho mọi nỗ lực của Warner Bros. nằm ở giá trị kinh tế của Fantastic Beasts. Nếu như phần ba vực dậy được thương hiệu, hãng có thể nhận được cái gật đầu từ J.K. Rowling trong việc biến vở kịch Harry Potter and the Cursed Child thành phim, và biết đâu, mời được dàn sao của loạt phim ban đầu tái ngộ khán giả.

Trường hợp Fantastic Beasts 3 có ngã ngựa tại rạp chiếu phim, hãng hoàn toàn có thể đưa tác phẩm lên hệ thống truyền hình như cái cách nhiều ông lớn đã làm trong thời dịch. Nhìn chung, không có nhiều lý do để Fantastic Beasts tạm biệt màn ảnh, ngay cả khi sự vắng mặt của Johnny Depp có đặt ra những bài toán mới cho Warner Bros. trong việc cứu lấy thương hiệu nhiều vấn đề này.