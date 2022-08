Warner Bros. toan tính

"Aquaman and The Lost Kingdom" và "Shazam! Fury of the Gods" sẽ ra rạp muộn hơn dự định.

Variety đưa tin ngày 24/8, hãng Warner Bros. công bố những thay đổi về lịch phát hành loạt phim bom tấn. Theo đó, Aquaman and the Lost Kingdom (Aquaman 2) sẽ được dời ngày ra mắt từ 17/3/2023 sang 25/12/2023. Phải đến năm sau Shazam! Fury of the Gods - phần hai của Shazam! (2019) - mới ra rạp. Ban đầu, lịch phát hành của tác phẩm là 21/12/2022. Phim siêu anh hùng do David F. Sandberg đạo diễn từng hoãn lịch chiếu nhiều lần. Tạo hình mới lạ của Jason Momoa trong bom tấn Aquaman 2. Ảnh: Aquaman 2. Sự xáo trộn của Warner Bros. cho thấy những toan tính của hãng. Aquaman 2 được thiết lập ngày ra mắt mới để cạnh tranh cùng ngoại truyện Rogue Squadron (23/12/2023) thuộc thương hiệu Star Wars của Disney. Trong khi đó, vì muốn né hiệu ứng từ Avatar: The Way of Water (16/12/2022), Warner Bros. đã không giới thiệu Shazam! Fury of the Gods vào cuối năm nay. Hai tác phẩm khác được ấn định thời gian phát hành mới là Evil Dead Rise (4/4/2023) và The Nun 2 (8/9/2023). Salem's Lo sẽ được dời ngày giới thiệu đến khán giả từ 21/4/2023 sang thời điểm khác. Theo Variety, kế hoạch của Warner Bros. khiến một bộ phận khán giả cảm thấy hụt hẫng, vì họ đã chờ đợi quá lâu để được thưởng thức danh sách dài các phim, nhất là Aquaman 2. Aquaman and the Lost Kingdom là tác phẩm điện ảnh thứ hai về siêu anh hùng Aquaman thuộc DCEU. Phim chào đón sự trở lại của dàn diễn viên quen thuộc từ phần đầu tiên như Jason Momoa, Amber Heard, Patrick Wilson, Nicole Kidman, Yahya Abdul-Mateen II, Ben Affleck... cùng nhiều gương mặt mới. Aquaman 2 được quan tâm nhiều sau lùm xùm của Amber Heard và chồng cũ. Ảnh: Vanity Fair. Bối cảnh phim được tiết lộ diễn ra ở nhiều thế giới khác nhau, mang màu sắc độc đáo hơn. Trong phim, Momoa mặc bộ giáp mới có phần bí ẩn. Tác phẩm ban đầu dự kiến ra rạp vào tháng 12/2022, nhưng sau đó bị hoãn lịch nhiều lần.