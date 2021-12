Warner Bros. nối lại mô hình phát hành phim truyền thống

Bà Ann Sarnoff, CEO của Warner Bros., đã có chia sẻ trước truyền thông về định hướng phát hành phim trong năm 2022.

The Hollywood Reporter đưa tin trong một cuộc hội thảo do Bloomberg tổ chức ngày 15/12, CEO Warner Bros. Ann Sarnoff đã phát biểu về định hướng phát triển trong năm 2022 của hãng. Chia sẻ của bà Ann Sarnoff mang đến cái nhìn bao quát về kế hoạch phát hành phim điện ảnh trong 12 tháng tới của Warner Bros. cũng như kỳ vọng họ đặt vào mảng dịch vụ trực tuyến.

Quay về với công thức phát hành phim truyền thống

Ở mảng điện ảnh, Warner Bros. sẽ quay lại với công thức phát hành phim truyền thống. Tác phẩm mới sẽ được chiếu độc quyền tại rạp trước khi đưa lên nền tảng trực tuyến.

Trong bài phát biểu hôm 15/12, bà Sarnoff cho biết Warner Bros. hiểu rõ việc kinh doanh của các rạp chiếu phim vẫn chưa thể hồi phục 100% so với trước đại dịch. Nhưng họ sẽ không tiếp tục chính sách phát hành phim mới song song tại rạp và trên nền tảng HBO Max từng áp dụng trong năm 2021. Warner Bros. sẽ kiên trì theo đuổi chiến lược phát hành phim mới độc quyền tại rạp bất chấp diễn biến khó lường của Covid-19.

Bà Ann Sarnoff là CEO nữ đầu tiên trong lịch sử hơn 100 năm của hãng phim Warner Bros. Sarnoff đảm nhận chức vụ này từ mùa hè năm 2019. Ảnh: WireImage.

“Bạn hỏi chúng tôi có từng cân nhắc khả năng tiếp tục hình thức phát hành phim song song tại rạp và trên nền tảng trực tuyến không? Có, chúng tôi đã nghĩ về nó. Nhưng chúng tôi cũng có cam kết với các rạp chiếu phim, các nhà phân phối và cả nghệ sĩ”, bà Sarnoff nói. “Mọi người đều hy vọng thế giới đã vượt qua giai đoạn đen tối nhất của đại dịch”.

Bà Sarnoff nhắc lại lớp khán giả từ 35 tuổi trở lên là nhóm băn khoăn hơn cả về việc nối lại thói quen xem phim tại rạp. Trong khi đó, nhóm khán giả trẻ hơn, chủ yếu trong độ tuổi 25, đang tới rạp chiếu phim ngày một thường xuyên.

“Để việc kinh doanh hiệu quả, chúng tôi cần hiểu biết sâu sắc hơn về nhân khẩu học cũng như thị hiếu khán giả” - vị CEO nói. Bà nhấn mạnh phim phiêu lưu hành động kinh phí lớn, phim siêu anh hùng và phim kinh dị hiện là ba thể loại hút khách hơn cả. “Nhìn chung, chúng tôi kỳ vọng khi The Batman ra rạp vào mùa xuân năm sau, các phòng chiếu sẽ đầy ắp khán giả”.

Trong năm 2022, Warner Bros. dự kiến tung ra rạp hai phim siêu anh hùng Aquaman and the Lost Kingdom và The Batman. Bên cạnh đó, hãng cũng sẵn sàng đưa phần hậu truyện Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore ra rạp trong những tháng đầu năm.

Kỳ vọng vào HBO Max

Bên cạnh mảng phim chiếu rạp, bà Sarnoff cũng trao đổi về toàn cảnh cuộc cạnh tranh giữa các nền tảng trực tuyến với hai cái tên đi đầu là Netflix và Disney. Bà lập luận nền tảng HBO Max của WarnerMedia có thể gia tăng sức cạnh tranh với nhóm dịch vụ top đầu nhờ tung ra các sản phẩm hoàn thiện hơn.

Vũ trụ siêu anh hùng DC mang đến nguồn chất liệu dồi dào cho các TV series của HBO Max. Ảnh: Warner Bros.

“Tôi nghĩ nếu bạn nhìn vào Netflix, bạn sẽ thấy họ có những lợi thế rõ ràng của một đơn vị tiên phong. Họ đã sản xuất nội dung cho đối tượng khán giả rất rộng. Giờ họ đang cố gắng sản xuất, xây dựng các thương hiệu phim đồ sộ. Nếu bạn nhìn vào Disney+, bạn thấy nhiều thương hiệu phim, nhưng các nền tảng này chỉ cung cấp các nội dung thân thiện với gia đình. Chúng tôi có cả hai”, vị CEO nói.

Theo Ann Sarnoff, lợi thế của HBO Max nằm ở khối lượng nội dung đa dạng, từ các series của DC Comics và HBO cho tới chương trình thiếu nhi, phim chiếu rạp kinh phí lớn cũng như sản phẩm dành riêng cho người trưởng thành. Bà cũng đề cập đến tương lai thương hiệu điện ảnh quan trọng nhất của họ là Harry Potter.

“Chúng tôi sẵn sàng phát triển thêm các series nguyên bản về Harry Potter và hiện vẫn giữ liên lạc thường xuyên với JK Rowling cùng ê-kíp của cô ấy. Mọi thứ rồi sẽ đâu vào đấy. Sáng tạo của chúng tôi sẽ trên tinh thần tôn trọng nguyên tác, phản ánh đúng bản sắc thế giới phù thủy và con người Harry Potter”, nữ CEO kết luận.