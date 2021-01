Warner Bros. muốn thực hiện ‘Harry Potter’ phiên bản truyền hình

Nhiều nguồn tin cho hay ban lãnh đạo Warner Bros. đang thảo luận cùng một số biên kịch nhằm đưa thế giới phù thủy trong “Harry Potter” lên màn ảnh nhỏ.

Ngày 25/1, nhiều nguồn tin tiết lộ với tạp chí The Hollywood Reporter việc ban lãnh đạo của HBO Max - nền tảng xem video trực tuyến được WarnerMedia chống lưng - đang thảo luận cùng một số biên kịch tiềm năng các ý tưởng nhằm đưa thế giới phù thủy Harry Potter lên màn ảnh nhỏ.

Hiện, danh tính các biên kịch tham gia đóng góp ý tưởng cho TV series Harry Potter vẫn chưa được tiết lộ, và các bên chưa đi đến bất cứ thoả thuận nào.

Thế giới phù thủy Harry Potter đã là "con gà đẻ trứng vàng" của Warner Bros. suốt hai thập kỷ. Ảnh: Warner Bros.

Tuy nhiên, khi được chính thức hỏi về vấn đề này, lãnh đạo của HBO Max và Warner Bros. khẳng định lại với THR: "Không có dự án TV series Harry Potter nào đang được phát triển tại hãng hoặc trên nền tảng trực tuyến".

Bất chấp lời phủ nhận, việc mở rộng thế giới Harry Potter thực tế là ưu tiên hàng đầu của HBO Max và Warner Bros. Thế giới xoay quanh cậu bé phù thủy mang vết sẹo tia chớp trên trán luôn đứng top đầu trên bảng xếp hạng những thương hiệu giá trị cao của Warner Bros.

Do đó, khả năng TV series Harry Potter đang được tiến hành không khiến người hâm mộ bất ngờ. Pho tiểu thuyết bảy tập của J.K. Rowling đã được chuyển thể thành 8 phần phim điện ảnh, thu về hơn 7 tỷ USD từ phòng vé toàn cầu.

Sau đó, ngoại truyện Fantastic Beasts cũng được lên kế hoạch phát triển thành 5 phần phim. Hiện tại, hai phần đầu của loạt phim đã ra mắt, còn phần thứ ba dự kiến ra rạp trong năm 2022.

Loạt Fantastic Beasts là thương hiệu mở rộng thế giới Harry Potter trên màn ảnh. Ảnh: Warner Bros.

Sự ra đời của bản truyền hình Harry Potter sẽ là quân cờ quan trọng dành cho HBO Max trong cuộc cạnh tranh với các nền tảng trực tuyến lớn khác như Amazon Prime, Netflix hay Apple TV+… Nền tảng xem video trực tuyến hoạt động từ năm 2020 và nhanh chóng trở thành nơi gửi gắm những tài sản giá trị nhất của công ty.

HBO Max là nơi phát trực tuyến các tác phẩm chuyển thể từ truyện tranh DC Comics - bao gồm chùm phim siêu anh hùng đã ra mắt, TV series ngoại truyện, cũng như các dự án đang sản xuất.

WarnerMedia. đồng thời đưa lên HBO Max nhiều phim ăn khách một thời như Friends, Game of Thrones, cùng nhiều series gốc do HBO sản xuất. Bên cạnh đó, hãng đã bật đèn xanh cho kế hoạch làm mới Friends, Sex and the City, Gossip Girls… trên HBO Max.

Bên cạnh lợi nhuận khổng lồ, loạt Harry Potter đang vướng vào vấn đề phức tạp liên quan đến bản quyền phát sóng. Hồi 2016, NBCUniversal từng ký một bản hợp đồng thời hạn bảy năm với Warner Bros. Dosmetic TV Distribution liên quan tới Harry Potter.

NBCUniversal hiện sở hữu quyền phát sóng loạt phim Harry Potter trên các kênh truyền hình truyền thống, truyền hình cáp và nền tảng trực tuyến tại Mỹ. Hợp đồng có thời hạn tới tháng 4/2025, bao gồm cả quyền sử dụng các sáng kiến kỹ thuật, công viên chủ đề hay sự kiện có liên quan tới Harry Potter.

Điều này đồng nghĩa khi HBO Max đi vào hoạt động hồi tháng 5/2020, Warner Bros. và NBC phải ký kết thêm phụ lục cho phép các phần phim Harry Potter được phát hành trong thời gian giới hạn trên nền tảng này. Theo thỏa thuận, chùm phim sẽ tồn tại trong ba tháng trên HBO Max, trước khi trở về nền tảng xem video trực tuyến của NBCUniversal là Peacock.