Warner Bros. chưa gửi 'Tenet', 'Wonder Woman 1984' tới Oscar 2021

200 tác phẩm điện ảnh từ nhiều quốc gia đã được gửi tới ban giám tuyển phim Oscar 2021. Tuy nhiên, danh sách hiện chưa có tên các bom tấn của Warner Bros.

Variety đưa tin số lượng tác phẩm đăng ký tham dự vòng sơ tuyển ở hạng mục Phim xuất sắc tại Oscar 2021 đã cán mốc 200 phim vào ngày 27/1.

Để đứa con tinh thần được trình chiếu trước ban giám tuyển, nhà làm phim sẽ phải nộp khoản phí 12.500 USD cho mỗi tác phẩm. Điều này đồng nghĩa 2,5 triệu USD từ túi các nhà làm phim đã chảy vào ngân quỹ của Viện Hàn lâm.

Cherry đánh dấu lần hợp tác của Tom Holland với anh em nhà làm phim Russo bên ngoài Vũ trụ Điện ảnh Marvel. Ảnh: Apple TV+.

Buổi chiếu chỉ dành cho các thành viên của Viện Hàn lâm cán mốc 200 tác phẩm sau khi có thêm nhiều bộ phim mới được gửi đến trong tuần qua. Trong số này có Palmer của Fisher Stevens, The United States vs. Billie Holiday từ Lee Daniels, The Little Things do John Lee Hancock đạo diễn, Cherry - có sự góp mặt của Tom Holland - từ anh em nhà Russo, Capone của đạo diễn Josh Trank...

Danh sách bao gồm cả phim tài liệu Coup 53, phim hoạt hình Earwig and the Witch của Studio Ghibli, hai bộ phim quốc tế Funny Boy và Bacarau (đều không đủ điều kiện để tranh giải hạng mục Phim quốc tế xuất sắc tại Oscar 2021) và một số lựa chọn độc đáo như Snake White - Love Endures và Soorarai Pottru.

Minari, Promising Young Woman, The White Tiger và Cherry nằm trong chùm tác phẩm được bổ sung vào phút chót. Các tác phẩm mới được phát hành trong tháng 1.

Một số bộ phim đáng chú ý nhưng chưa được gửi tới ban tổ chức Oscar 2021 gồm có Judas and the Black Messiah, Malcolm and Marie, Wonder Woman 1984 và Tenet của Christopher Nolan.

Tenet của Christopher Nolan chưa được gửi tới ban tổ chức Oscar 2021. Ảnh: WB.

Viện Hàn lâm sẽ công bố đầy đủ danh sách tác phẩm tranh giải vào tháng 2. Tuy nhiên, tới hiện tại, lượng phim ghi danh đã chạm mốc 200.

Bên cạnh đó, ở hạng mục tài liệu và phim quốc tế, con số phim tham dự cũng phá kỷ lục với lần lượt 240 và 93 tác phẩm. Tháng 12/2020, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết bộ phim Mắt biếc của đạo diễn Victor Vũ đã được cử đi dự vòng sơ tuyển ở hạng mục Phim quốc tế xuất sắc.

Sau khi danh sách đề cử Oscar được công bố vào ngày 15/3, tất cả tác phẩm lọt vào vòng trong sẽ sẵn sàng để ban giám khảo bình chọn vòng 2.