Warner Bros. cân nhắc kế hoạch phát hành ‘Wonder Woman 1984’

Diễn biến mới của đại dịch Covid-19 tại Mỹ đặt ban lãnh đạo Warner Bros. đứng trước hai lựa chọn cho số phận bom tấn “Wonder Woman 1984”.

Nguồn tin của tạp chí Variety tiết lộ lãnh đạo tại Warner Bros. đang cân nhắc giữa hai phương án phát hành bom tấn siêu anh hùng Wonder Woman 1984. Hãng sẽ phải lựa chọn giữa việc lùi lịch chiếu bộ phim tới mùa hè 2021, hoặc vẫn ra rạp vào ngày 25/12 như đã định rồi sớm đưa tác phẩm lên nền tảng xem video trực tuyến HBO Max ngay đầu tháng 1/2021.

Số phận của bộ phim siêu anh hùng trở nên mờ mịt sau khi đại dịch Covid-19 bùng phát tại Mỹ hồi tháng 3. Ngày phát hành phim lùi từ 5/6 tới 14/8, sau đó là 2/10, và cuối cùng là 25/12. Trước tình hình số ca mắc Covid-19 gia tăng đột biến trên toàn nước Mỹ, Warner Bros. đối mặt với nguy cơ về một đợt phong tỏa diện rộng mới, đặc biệt tại các khu vực đô thị - nơi tập trung phần lớn các cụm rạp chiếu phim.

Việc phát hành Wonder Woman 1984 theo cách truyền thống sẽ giúp hệ thống rạp chiếu phim giải tỏa phần nào cơn khát bom tấn. Trong khi đó, sớm phát hành trực tuyến bộ phim cũng giúp nền tảng trực tuyến HBO Max thu hút người dùng mới, tăng khả năng cạnh tranh với Netflix, Amazon hay Disney+.

Trong quý III, báo cáo kinh doanh của WarnerMedia cho thấy HBO Max đã thu hút 8,6 triệu lượt kích hoạt tài khoản với tổng số 38 triệu người dùng trên HBO và HBO Max. Bất chấp con số vượt quá kỳ vọng, HBO Max vẫn tụt lại phía sau trong cuộc đua với các dịch vụ đối thủ.

Wonder Woman 1984 hiện là tựa phim siêu anh hùng duy nhất còn giữ lịch ra rạp trong năm 2020. Ảnh: Warner Bros.

Sự xuất hiện của một bộ phim như Wonder Woman 1984 trên HBO Max có thể là cú hích tốt nhất mà nền tảng này có được, ngang ngửa với Hamilton của Disney+ hay The Old Guard của Netflix. Cân nhắc việc giá cổ phiếu của Disney đã tăng sau thông tin Disney+ đạt 73 triệu người dùng trong quý IV năm 2020 dù thua lỗ 710 triệu USD , dường như hướng đi của Warner Bros. lúc này là tập trung phát triển HBO Max.

Tuy nhiên, kế hoạch ban đầu của Warner Bros. là biến Wonder Woman 1984 trở thành bom tấn thu 1 tỷ USD khi ra rạp. Bất cứ bộ phim nào ra mắt trong tháng 12 đều đối mặt nguy cơ thua lỗ, bởi thất bại của Tenet vẫn còn là bài học nhãn tiền.

Cùng với tin tức vaccine phòng Covid-19 sẽ được phân phối ra thị trường trong nửa đầu 2021, Warner Bros. vẫn đang cân nhắc khả năng lùi lịch chiếu Wonder Woman 1984 tới mùa hè 2021, nhiều khả năng vào tháng 6 hoặc tháng 7.

Việc tiếp tục lùi lịch chiếu vẫn luôn là khả năng có thể xảy ra với Wonder Woman 1984. Trong bài phỏng vấn thực hiện hồi tháng 9 với Variety, nữ đạo diễn Patty Jenkins khẳng định Covid-19 đã gây ảnh hưởng tới số phận tác phẩm của mình.

“Tôi không nghĩ vào thời điểm này có bất kỳ ai tự tin vào điều gì. Chúng ta không biết đại dịch sẽ đưa thế giới về đâu”, chị nói. Jenkins rất kiên quyết với việc bộ phim của mình phải ra rạp. Đây cũng là tinh thần được người đại diện của Warner Bros. khẳng định trong một tuyên bố mới đây: “Wonder Woman 1984 sẽ ra rạp”.